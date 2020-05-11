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شاهد.. مصحف شريف نادر كتب بالخط الكوفي من القرن الثالث الهجري 

Time منذ 11 ساعة
Views 1823
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شاهد.. مصحف شريف نادر كتب بالخط الكوفي من القرن الثالث الهجري 

نايف السالم (صدى):
أظهرت صورة مصحف شريف نادر كتب بالخط الكوفي من القرن الثالث الهجري، في مكتبة الملك فهد الوطنية.

ونشر وزير الثقافة بدر بن عبدالله بن فرحان آل سعود صورة مصحف شريف نادر كتب بالخط الكوفي من القرن الثالث الهجري، مما أثارت شريحة كبيرة من المواطنين في المملكة.

حظي الصورة بتفاعل وانتشار عبر منصات التواصل الاجتماعي، حيث انهالت التعليقات وجاءت كالتالي:" مقتنى أثري أكثر من رائع جهدك رائع، اتمنى أن تعطيك وزارة الثقافة حقك وأنت والله تستحق الدعم المالي والمعنوي لكن هذا المصحف أعتقد أقدم من ذلك قبل تنقيط الحروف، جميل، وإن شاء الله " يوم قريب " ترجع لنا كل نسخ المصحف الشريف القديمه، الي عند العصملي ".

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أحدث التعليقات

ساعد
اتمنى ايضا اعادة دراسة : ميزانية مركز الملك سلمان الدعم الخارجي للفلس طين مجلس الشورى وضع رسوم على عقود الاعبين مثل مصر عقود الترفيه ضريبة على سلع الرفاهية
ابو محمد 😎
خير ان شاء الله ..
ابو محمد 😎
خير ان شاء الله ..
ابو محمد 😎
ممتاز ..
ابو محمد 😎
الله يسنر على الاجواد ..

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