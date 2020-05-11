"التويجري" يتحدث عن المناعة النفسية ودورها في الوقاية من فيروس كورونا

علي القحطاني (صدى):
تحدث الدكتور جمال التويجري استشاري العلاج النفسي عن المناعة النفسية ودورها في الوقاية من فيروس كورونا.
وقال التويجري خلال حواره في قناة الإخبارية:" يجب أن يكون الإنسان بكامل قواه العقلية ومصالح لنفسه مع نفسه ومع الآخرين كي لا يؤثر علي مناعة الإنسان ".
وأضاف التويجري:" للكورونا مردود علي النفس في ظل جائحة كورونا التي تنتشر وتسببت في حالة قلق وتوتر الأمر الذي يزيد من مرض الكورونا ".
ولفت التويجري:" إذا فخمنا المشكلة ذهبنا لاتجاه خاطئ ولذا يجب أن نتخذ الاتجاه الوسط من خلال التعامل بإتزان "، موضحا:" لا صحة بدون صحة نفسية ومن المعرضين للفيروس كبار السن وصغار السن ".