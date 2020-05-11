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"التويجري" يتحدث عن المناعة النفسية ودورها في الوقاية من فيروس كورونا

Time منذ 11 ساعة
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"التويجري" يتحدث عن المناعة النفسية ودورها في الوقاية من فيروس كورونا

علي القحطاني (صدى):
تحدث الدكتور جمال التويجري استشاري العلاج النفسي عن المناعة النفسية ودورها في الوقاية من فيروس كورونا.

وقال التويجري خلال حواره في قناة الإخبارية:" يجب أن يكون الإنسان بكامل قواه العقلية ومصالح لنفسه مع نفسه ومع الآخرين كي لا يؤثر علي مناعة الإنسان ".

وأضاف التويجري:" للكورونا مردود علي النفس في ظل جائحة كورونا التي تنتشر وتسببت في حالة قلق وتوتر  الأمر الذي يزيد من مرض الكورونا ".

ولفت التويجري:" إذا فخمنا المشكلة ذهبنا لاتجاه خاطئ ولذا يجب أن نتخذ الاتجاه الوسط من خلال التعامل بإتزان "، موضحا:" لا صحة بدون صحة نفسية ومن المعرضين للفيروس كبار السن وصغار السن ".

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اتمنى ايضا اعادة دراسة : ميزانية مركز الملك سلمان الدعم الخارجي للفلس طين مجلس الشورى وضع رسوم على عقود الاعبين مثل مصر عقود الترفيه ضريبة على سلع الرفاهية
ابو محمد 😎
خير ان شاء الله ..
ابو محمد 😎
خير ان شاء الله ..
ابو محمد 😎
ممتاز ..
ابو محمد 😎
الله يسنر على الاجواد ..

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