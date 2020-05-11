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وظائف شاغرة في شركة باب رزق جميل للرجال

Time منذ يومين
Views 2219
وظائف شاغرة في شركة باب رزق جميل للرجال

فاطمة المالكي (صدى):
كشفت شركة باب رزق جميل، عن حاجتها لعدد من الموظفين الرجال للعمل في الدمام بمسمى سائق نقل ثقيل.

وأوضحت أن الوظائف المتاحة وفقًا للمسمسات التالية.

المسمى الوظيفي:

- سائق نقل ثقيل.

الشروط:

1 -أن يكون المتقدم سعودي الجنسية.

2 -لا ُيشترط مؤهل علمي ُمحدد.

3 -رخصة قيادة - نقل ثقيل (سارية المفعول).

تفاصيل الوظيفة:

1 -ساعات العمل 8 ساعات يوميًا (6 أيام في الأسبوع) ويوم اجازة.

2 -يوجد حوافز للسفر خارج المدينة.

3 -العمل داخل المدينة وقد يتطلب السفر بنسبة 20 %خارج المدينة.

4 -الحفاظ على المواعيد والأمانة.

5 -حسن التعامل.

6 -نظافه المركبة.

ولفتت إلى أن التقديم ُمتاح الآن بدأ اليوم الأربعاء بتاريخ 11/05/2020م وينتهي عند الاكتفاء بالعدد المطلوب، والتقديم من هنا

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أحدث التعليقات

بثينه هوساوي
بارك الله فيك يا ورد... دعوه الي المجاهده.. جعلها الله في ميزان حسناتك🌹
abdul
وقديما قالوا : في الكورَنة يلومون الناسُ صِينا *** وجحافل الصين متواجدون بيننا .
ابو عمار
Uncivilized people
ابو عمار
يستاهل الغرامه
ابو عمار
اوكي

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