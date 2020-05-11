وظائف شاغرة في شركة باب رزق جميل للرجال

فاطمة المالكي (صدى):
كشفت شركة باب رزق جميل، عن حاجتها لعدد من الموظفين الرجال للعمل في الدمام بمسمى سائق نقل ثقيل.
وأوضحت أن الوظائف المتاحة وفقًا للمسمسات التالية.
المسمى الوظيفي:
- سائق نقل ثقيل.
الشروط:
1 -أن يكون المتقدم سعودي الجنسية.
2 -لا ُيشترط مؤهل علمي ُمحدد.
3 -رخصة قيادة - نقل ثقيل (سارية المفعول).
تفاصيل الوظيفة:
1 -ساعات العمل 8 ساعات يوميًا (6 أيام في الأسبوع) ويوم اجازة.
2 -يوجد حوافز للسفر خارج المدينة.
3 -العمل داخل المدينة وقد يتطلب السفر بنسبة 20 %خارج المدينة.
4 -الحفاظ على المواعيد والأمانة.
5 -حسن التعامل.
6 -نظافه المركبة.
ولفتت إلى أن التقديم ُمتاح الآن بدأ اليوم الأربعاء بتاريخ 11/05/2020م وينتهي عند الاكتفاء بالعدد المطلوب، والتقديم من هنا