النائب العام يشكر القيادة بمناسبة الموافقة على نظام النيابة العامة

الرياض (صدى):
رفع النائب العام، الشيخ سعود بن عبد الله المعجب، الشكر للقيادة الرشيدة بمناسبة الموافقة الكريمة على إقرار نظام النيابة العامة، وتعديل المادة (١١٢) من نظام الإجراءات الجزائية، بما يؤسس مرحلة جديدة للعمل القضائي بكل استقلالية وحياد.
وأكد أن قرار مجلس الوزراء الموقر يُعد نقلة نوعية ورافداً تنظيمياً لأنظمة السلطة القضائية، بما يمكّنها من مزاولة مهامها باستقلال وحياد تام، وممارسة اختصاصاتها وفق منهجية هادفة لتحقيق التميز والرفعة في أداء الأعمال وجودتها.
وأضاف أن صدور نظام النيابة العامة بصيغته الجديدة يستهدف تعزيز سلطات النيابة العامة وترسيخ قواعد آليات أعمالها بما يسهم بفاعلية في تحقيق العدالة الجنائية ومواكبة أحدث الأنظمة والممارسات العالمية الناجعة لأعمال النيابة العامة والإسهام في تطوير أنظمة المؤسسات القضائية ورفع مستوى أدائها وكفاءتها ومؤشراتها.
وأشار إلى أن قرار مجلس الوزراء الموقر سيتيح للنيابة العامة استكمال مشروع تحديث برامجها ولوائح العمل الإجرائي الجزائي ووضع القواعد التنفيذية لها بشكل متوافق مع ما تتطلبه المرحلة الحالية من عمل دؤوب وهمة عالية في هذا الشأن.
وأوضح أن قرار مجلس الوزراء الموقر وما تضمنه من أحكام يأتي متماشياً مع رؤية المملكة (٢٠٣٠) في تحقيق الخير والنماء والعدالة الجنائية الناجزة للمواطن والمقيم.
وسأل النائب العام المولى عز وجل أن يحفظ خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين -أيدهما الله- ويجزيهما خير الجزاء، مثمناً ما تلقاه النيابة العامة من اهتمام بالغ ورعاية كريمة من القيادة الحكيمة، بما له بالغ الأثر في تحقيق الأهداف المنشودة وفقاً للتطلعات السامية الكريمة في هذا الشأن.