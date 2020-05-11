وزير الطاقة: تعميق تخفيضات النفط يهدف لإعادة التوازن إلى سوق

وكالات (صدى):
أكد وزير الطاقة، الأمير عبدالعزيز بن سلمان، أن تعميق المملكة لتخفيضات إنتاج النفط في يونيو يهدف إلى التعجيل بالتخلص من تخمة في الإمدادات العالمية وإعادة التوازن إلى سوق النفط.
وأضاف في تصريح لوكالة "رويترز" للأنباء، أن المملكة أصدرت إعلاناً بأنها ستزيد تخفيضات إنتاج النفط اعتباراً من أول يونيو بمقدار مليون برميل يومياً.
وأشار إلى أن المملكة "تريد أن يكون لها السبق"، موضحًا أنه يرى علامات على تعاف تدريجي للطلب بينما تتجه الدول لتخفيف القيود على الحركة التي فرضت على مدار الشهور الأخيرة لوقف انتشار وباء فيروس كورونا.