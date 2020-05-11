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بناء مسجد لمنسوبي "الموارد البشرية" بنحو 1 ونصف مليون ريال

Time منذ 12 ساعة
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بناء مسجد لمنسوبي "الموارد البشرية" بنحو 1 ونصف مليون ريال

الرياض (صدى):
وقّعت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية اتفاقية تعاون مع جمعية العناية بمساجد الطرق، حيث مثل الوزارة في هذه الاتفاقية معالي مساعد وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية المهندس محمد بن ناصر الجاسر، بينما مثل الطرف الثاني رئيس مجلس إدارة الجمعية المهندس أحمد بن محمد العيسى، وذلك خلال اجتماع افتراضي حضره المسؤولون التنفيذيون من كلا الجانبين.

وتهدف هذه الاتفاقية إلى بناء مسجد لمنسوبي وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية على أحد الطرق السريعة شاملاً جميع المرافق بتكلفة 1.400.000 ريال، حيث ستتولى الوزارة عملية التمويل للبناء عبر تبرعات منسوبيها من خلال صفحة خاصة على المتجر الإلكتروني للطرف الثاني وأجهزة الدفع الإلكتروني في ديوان الوزارة، وسيتم البدء بالبناء حال اكتمال المبلغ المطلوب.

كما يلتزم الطرف الثاني بتزويد الطرف الأول بمراحل العمل معتمدة من الجهة المشرفة دورياً، وتركيب كاميرا في موقع العمل وتزويد الطرف الأول بصلاحية الدخول إلى البرنامج ومتابعة سير العمل، إضافة إلى وضع لوحة مؤقتة أثناء التنفيذ، ولوحة دائمة بعد الافتتاح على المسجد باسم (بني هذا المسجد من تبرعات منسوبي وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية) مع شعار الجمعية والوزارة، وتكون اللوحة الخارجية على مدخل باب المسجد، وإشعار الطرف الأول وإطلاعه على العقد للمقاول المنفذ للمشروع.

وذكر المهندس الجاسر أن مبادرة جمعية العناية بمساجد الطرق مبادرة عظيمة وفريدة من نوعها، لتأتي متوافقة مع رؤية المملكة 2030 في ترسيخ ثقافة الأداء المتميز في المسؤولية الاجتماعية، وتحقيق التنمية المستدامة، حيث تعنى الجمعية بتوفير مساجد على طرق المملكة مع مرافقها تقدم خدمة تليق بمكانة المسجد وتحقق رضا مرتاديه.

يذكر أن هذه الاتفاقية تأتي ضمن خطط الوزارة لعقد مختلف الشراكات مع جميع قطاعات الدولة ومؤسساتها الخاصة تحقيقاً لرؤية المملكة التي أكدت على ضرورة التكامل بين جميع الجهات الحكومية والخاصة لخدمة المواطنين على نحو أفضل".

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أحدث التعليقات

ساعد
اتمنى ايضا اعادة دراسة : ميزانية مركز الملك سلمان الدعم الخارجي للفلس طين مجلس الشورى وضع رسوم على عقود الاعبين مثل مصر عقود الترفيه ضريبة على سلع الرفاهية
ابو محمد 😎
خير ان شاء الله ..
ابو محمد 😎
خير ان شاء الله ..
ابو محمد 😎
ممتاز ..
ابو محمد 😎
الله يسنر على الاجواد ..

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