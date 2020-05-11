" تفداك النفوس والفلوس يابو فهد " يتصدر الترند 

علي القحطاني (صدى):
أطلق مواطنون هاشتاج " تفداك النفوس والفلوس يابو فهد " الذي انهالت عليه التي تشيد وتثني على القرارات الأخيرة التي اتخذها خادم الحرمين لتخفيف الأعباء عن الشعب في ظل جائحة كورونا.
وجاء ذلك بعد توجيهات الملك سلمان بن عبدالعزيز بصرف " معونة رمضان " بقيمة 1850 مليون ريال لمستفيدى ومستفيدات الضمان الاجتماعى بواقع 1000 ريال للعائل و500 ريال للتابع.
ووصل الهاشتاج لترند تويتر، وجاءت التعليقات كالتالي:" شعبك عظيم وجبار ووقت الشدائد كالبدل يروح ويجي لكن أنت الغناة يابو فهد، أنت الرصيد اللي عسى الله يزيده نثق بقيادتنا وقراراتها وبإذن الله سوف نجتاز هذه الأزمة التي تجتاح العالم كله بسبب جائحة كورونا ".
وتضمنت التعليقات الآتي:" اجتزنا عدداً من الأزمات السابقة التي تعرض لها العالم حفظ الله قادتنا ووطننا وأدام علينا نعمة الأمن والأمان والاستقرار، ورفع عنا الوباء والبلاء..لن تزيدنا الشدائد إلا صلابة وقوة ولن تزيدنا الأزمات إلا التحاماً ".
وكان خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وجه بصرف 1850 مليون ريال ( مليار وثمانمائة وخمسين مليون ريال، معونة رمضان لمستفيدى ومستفيدات الضمان الاجتماعى ) بواقع مبلغ 1000 ريال للعائل و500 ريال للتابع على أن تكون المعونة من غير حساب أموال الزكاة.