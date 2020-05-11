هشام الغنام: دور المملكة بعد أزمة كوفيد 19 رئيس لضبط الاقتصاد العالمي (فيديو)

علي القحطاني (صدى):
أكد الدكتور هشام الغنام كبير الباحثين في مركز الخليج المتخصص بالعلاقات الدولية، أن من يتهمون المملكة بأنها سبب أزمة النفط في العالم، كانوا يقولون قبل فترة إن أمريكا لم تعد بحاجة إلى نفط الخليج.
وأضاف خلال تصريحات تليفزيونية، أن "الأمر ليس ذلك ولا ذاك، والمعادلة النفطية معقدة، وحتى لو أمريكا استغنت عن نفط الخليج فنفط الخليج مهم بالنسبة لبقية دول العالم".
وتابع: " دور المملكة بعد أزمة كوفيد 19 دور فعال ورئيس لضبط الاقتصاد العالمي، والمملكة مثلها مثل الولايات المتحدة الأمريكية، وأن أمريكا ليست جمعية خيرية " .
وأردف: " هناك استسهال من بعض السياسيين الأمريكيين في مهاجمة السعودية؛ لأنه يعفيهم من المسؤولية عن الأوضاع الأخرى أمام ناخبيهم " .