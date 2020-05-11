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بالفيديو.. قصة فايز الثبيتي ورحلته مع العمل من السلك العسكري إلى النقل العام

Time منذ 13 ساعة
Views 1951
بالفيديو.. قصة فايز الثبيتي ورحلته مع العمل من السلك العسكري إلى النقل العام

عادل الحربي (صدى):
روى فايز الثبيتي تفاصيل رحلته مع العمل من السلك العسكري إلى النقل العام، قائلا:" كان في ظروف مرض والدي التي دفعتني لترك المجال العسكري واتجهت للعمل علي تاكسي ثم ليموزين ".

وأضاف الثبيتي خلال حواره عبر قناة السعودية:" اشتغلت بشركة أمن ثم شركة مقاولات ثم للأعمال الحرة "، لافتا:" كان في إعلان عام 2002 وكانوا طالبين كابتن واجتازت القيادة الشخصية واختبار القيادة  ".

وتابع الثبيتي:" الاستقرار الوظيفي سمح لي بالحصول علي شهادة البكالوريوس من جامعة الملك فيصل والحمدلله انتهيت من دراستي الجامعية وتدرجت من كابتن حافلة للعمل من السلك العسكري إلى النقل العام ".

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أحدث التعليقات

ابو محمد 😎
خير ان شاء الله ..
ابو محمد 😎
خير ان شاء الله ..
ابو محمد 😎
ممتاز ..
ابو محمد 😎
الله يسنر على الاجواد ..
ابو محمد 😎
الله يسنر على الاجواد ..

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