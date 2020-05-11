بالفيديو.. قصة فايز الثبيتي ورحلته مع العمل من السلك العسكري إلى النقل العام

عادل الحربي (صدى):
روى فايز الثبيتي تفاصيل رحلته مع العمل من السلك العسكري إلى النقل العام، قائلا:" كان في ظروف مرض والدي التي دفعتني لترك المجال العسكري واتجهت للعمل علي تاكسي ثم ليموزين ".
وأضاف الثبيتي خلال حواره عبر قناة السعودية:" اشتغلت بشركة أمن ثم شركة مقاولات ثم للأعمال الحرة "، لافتا:" كان في إعلان عام 2002 وكانوا طالبين كابتن واجتازت القيادة الشخصية واختبار القيادة ".
وتابع الثبيتي:" الاستقرار الوظيفي سمح لي بالحصول علي شهادة البكالوريوس من جامعة الملك فيصل والحمدلله انتهيت من دراستي الجامعية وتدرجت من كابتن حافلة للعمل من السلك العسكري إلى النقل العام ".