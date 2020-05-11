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فخ التكرار يضع عادل إمام في مأزق مع فلانتينو

Time منذ 7 ساعات
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فخ التكرار يضع عادل إمام في مأزق مع فلانتينو

أميرة خالد (صدى):
وقع الفنان القدير عادل إمام في فخ تكرار الأعمال حيث شهد انتقاد من قبل الناقد المصري طارق الشناوي.

وقال طارق الشناوي في هذا الصدد بعد مرور 17 يوما على عرض المسلسلات:الزعيم يعتمد في مسلسلاته على مخاطبة الأسرة المصرية خاصة الوالدين، وليس الشباب، ما يفقده ميزة المعاصرة والتجديد.

وأضاف الشناوي: "المسلسل جيد ومبهج ولمست سعادة المشاهدين به أثناء المتابعة، ولكن إذا قمنا بتحليل أعمار المشاهدين، سنجد أن أغلبهم أكثر من 40 عامًا، أما الأصغر منهم لا يفضلون متابعة هذه النوعية من الدراما التي اعتاد عادل إمام على تقديمها".

ولم يسلم المسلسل من اتهامات التكرار بعد نهاية الـ16 حلقة الأولى، فأكد الكثير من متابعي العمل، أن المخرج رامي إمام يتبع نفس الأسلوب في كل مسلسلات الزعيم ولا يسعى إلى التجديد.

وقارن كثيرون بين مسلسل "فلانتينو" وأعمال سابقة للزعيم، مثل "صاحب السعادة" و"العراف" وغيرها من المسلسلات التي اتسمت بنفس الأسلوب في سرد الأحداث والمواقف الكوميدية.

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أحدث التعليقات

Z
يمكن متوتر شويات..
🍵عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء☕
طيب
خلف منصور
طبعا ليست اخلاق اهل الكويت هذي فئة شاذة فالمجتمع الخليجي ويجب معالجتها بالنظام والقانون،، وحكومه الكويت ابخص
🍵عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء☕
يعني عليا معدده وانت الثاني الله ينصر الحجر الأسفل من. الحجر الأعلى هذي دعوات زوجها عليك ليتهم قطعوا لسانك علشان ما تتكلم بذي الفشايل
زعيم اااسيا
بحكم اني ابن المدينه الحمد لله ان الله فضح اي شخص يحاول يشوهه سمعتنا من اراد باهل المدينه بسوء اذابه الله كما يذاب الملح فالماء

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