فخ التكرار يضع عادل إمام في مأزق مع فلانتينو

أميرة خالد (صدى):
وقع الفنان القدير عادل إمام في فخ تكرار الأعمال حيث شهد انتقاد من قبل الناقد المصري طارق الشناوي.
وقال طارق الشناوي في هذا الصدد بعد مرور 17 يوما على عرض المسلسلات:الزعيم يعتمد في مسلسلاته على مخاطبة الأسرة المصرية خاصة الوالدين، وليس الشباب، ما يفقده ميزة المعاصرة والتجديد.
وأضاف الشناوي: "المسلسل جيد ومبهج ولمست سعادة المشاهدين به أثناء المتابعة، ولكن إذا قمنا بتحليل أعمار المشاهدين، سنجد أن أغلبهم أكثر من 40 عامًا، أما الأصغر منهم لا يفضلون متابعة هذه النوعية من الدراما التي اعتاد عادل إمام على تقديمها".
ولم يسلم المسلسل من اتهامات التكرار بعد نهاية الـ16 حلقة الأولى، فأكد الكثير من متابعي العمل، أن المخرج رامي إمام يتبع نفس الأسلوب في كل مسلسلات الزعيم ولا يسعى إلى التجديد.
وقارن كثيرون بين مسلسل "فلانتينو" وأعمال سابقة للزعيم، مثل "صاحب السعادة" و"العراف" وغيرها من المسلسلات التي اتسمت بنفس الأسلوب في سرد الأحداث والمواقف الكوميدية.