تصريح مثير من ممثل كويتي حول برنامج رامز جلال

خالد الظفيري (صدى):
تداول مستخدمى مواقع التواصل الاجتماعي تصريح مثير للفنان الكويتي محمد الصيرفي، عن برنامج المقالب الذى يقدم الفنان المصري، رامز جلال.
وقال الصيرفي، خلال لقاء في برنامج “سراي” الذي يعرض على شاشة قناة ATV الكويتية، إن فكرة المقالب التى يؤديها الفنان المصري سبق وأن فكر فيها، وتقدم بمقترح بشأنها منذ 5 سنوات، مستبعدًا أن يكون رامز جلال قد أخذ فكرته وطبقها.
وقد أثارت هذه التصريحات ضجة على مواقع التواصل الاجتماعي، ووجه بعض المتابعين انتقادات بشأن تصريحاته، فيما سخر منه آخرون، مؤكدين أنه لا يمتلك مثل موهبة رامز جلال.