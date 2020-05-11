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تصريح مثير من ممثل كويتي حول برنامج رامز جلال

Time منذ 7 ساعات
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تصريح مثير من ممثل كويتي حول برنامج رامز جلال

خالد الظفيري (صدى):
تداول مستخدمى مواقع التواصل الاجتماعي تصريح مثير للفنان الكويتي محمد الصيرفي، عن برنامج المقالب الذى يقدم الفنان المصري، رامز جلال.

وقال الصيرفي، خلال لقاء في برنامج “سراي” الذي يعرض على شاشة قناة ATV الكويتية، إن فكرة المقالب التى يؤديها الفنان المصري سبق وأن فكر فيها، وتقدم بمقترح بشأنها منذ 5 سنوات، مستبعدًا أن يكون رامز جلال قد أخذ فكرته وطبقها.

وقد أثارت هذه التصريحات ضجة على مواقع التواصل الاجتماعي، ووجه بعض المتابعين انتقادات بشأن تصريحاته، فيما سخر منه آخرون، مؤكدين أنه لا يمتلك مثل موهبة رامز جلال.

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أحدث التعليقات

Z
يمكن متوتر شويات..
🍵عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء☕
طيب
خلف منصور
طبعا ليست اخلاق اهل الكويت هذي فئة شاذة فالمجتمع الخليجي ويجب معالجتها بالنظام والقانون،، وحكومه الكويت ابخص
🍵عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء☕
يعني عليا معدده وانت الثاني الله ينصر الحجر الأسفل من. الحجر الأعلى هذي دعوات زوجها عليك ليتهم قطعوا لسانك علشان ما تتكلم بذي الفشايل
زعيم اااسيا
بحكم اني ابن المدينه الحمد لله ان الله فضح اي شخص يحاول يشوهه سمعتنا من اراد باهل المدينه بسوء اذابه الله كما يذاب الملح فالماء

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