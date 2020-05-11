بالفيديو .. محلل اقتصاي : المملكة لم تمس دخل المواطن ولا المنشأة في ظل جائحة كورونا

الرياض (صدى):
أكد محلل اقتصادي أن جائحة فيروس كورونا تسببت في جعل الحالة الاقتصادية التى يمر بها العالم تصبح الأسوء من الكساد العظيم الذى حدث عام 1927.
وأضاف أن المملكة لم تستحدث أى ضرائب جديدة، مضيفا أن كل الإجراءات التى اتخذت بشأن الضريبة كانت زيادة متعلق بالإستهلاك وليس بدخل الفرد أو المنشأة.
والهدف منها تحسين النمط الإستهلاكي، وزيادة الإيردات فيها، مضيفا أن الإجراءات التى اتخذتها المملكة لم تمس الرواتب أو الضمان والتقاعد الأجتماعي.
وأضاف أن المملكة اتجهت لإلغاء بدل غلاء المعيشة، بسبب تغير الظروف الاقتصادية على مستوى العالم إثر جائحة كورونا، مشيرًا إلى أن بدل الغلاء تم تطبيقه عندما كان هناك حالة من الغلاء في الأسعار، إلا أن هذا الوضع تغير وحدث كساد عالمي، وأصبحت الأسعار منخفضة بشكل غير مسبوق.
وشدد على ضرورة أن تقوم كافة القطاعات والجهات الاجتماعية أن ترشد نفقاتها في ظل الأزمة الاقتصادية التى تعاني منها دول العالم.