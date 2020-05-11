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بالفيديو .. محلل اقتصاي : المملكة لم تمس دخل المواطن ولا المنشأة في ظل جائحة كورونا

Time منذ 20 دقيقة
Views 1336
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بالفيديو .. محلل اقتصاي : المملكة لم تمس دخل المواطن ولا المنشأة في ظل جائحة كورونا

الرياض (صدى):
أكد محلل اقتصادي أن جائحة فيروس كورونا تسببت في جعل الحالة الاقتصادية التى يمر بها العالم تصبح الأسوء من الكساد العظيم الذى حدث عام 1927.

وأضاف أن المملكة لم تستحدث أى ضرائب جديدة، مضيفا أن كل الإجراءات التى اتخذت بشأن الضريبة كانت زيادة متعلق بالإستهلاك وليس بدخل الفرد أو المنشأة.

والهدف منها تحسين النمط الإستهلاكي، وزيادة الإيردات فيها، مضيفا أن الإجراءات التى اتخذتها المملكة لم تمس الرواتب أو الضمان والتقاعد الأجتماعي.

وأضاف أن المملكة اتجهت لإلغاء بدل غلاء المعيشة، بسبب تغير الظروف الاقتصادية على مستوى العالم إثر جائحة كورونا، مشيرًا إلى أن بدل الغلاء تم تطبيقه عندما كان هناك حالة من الغلاء في الأسعار، إلا أن هذا الوضع تغير وحدث كساد عالمي، وأصبحت الأسعار منخفضة بشكل غير مسبوق.

وشدد على ضرورة أن تقوم كافة القطاعات والجهات الاجتماعية أن ترشد نفقاتها في ظل الأزمة الاقتصادية التى تعاني منها دول العالم.

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أحدث التعليقات

صالح
لا يا شيخ الحين حسم بدل غلاء المعيشة ورفع ضريبة القيمة المضافة من 5% الى 15% وما مست دخل المواطن ولا المنشأة مشكلة الكذب
ابو محمد 😎
اللي مايتبع النظام الفكة منه مكسب ..
ابو محمد 😎
شوتوهم لبلادهم ..
عبدالله
الله يحطها في وجه الصيني اللي كان سبب هذا الفيروس. شعب وسخ. نكب الكوكب بالكامل.
ابو محمد 😎
مااشي مفش مشكله ..

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