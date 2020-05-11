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رئيس الوزراء العراقي يعتذر من أخيه

Time منذ 24 دقيقة
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رئيس الوزراء العراقي يعتذر من أخيه

بغداد (صدى):
اعتذر رئيس وزراء العراق مصطفى الكاظمي، من أخيه عماد الكاظمي، بعدما حذره من استغلال منصبه.

وقال الكاظمي في تسجيل صوتي: "أعرف حجم الظلم الذي وقع عليك في سجون نظام صدام حسين وبعد سقوط النظام عندما تعرضت لمحاولة اغتيال، ومستاء من سوء الفهم الذي تعرضت له في بعض مواقع التواصل".

وأردف: "كنت في زيارة إلى هيئة التقاعد العامة وفجأة سمعت باسمك من بين المعاملات وأنت غير موجود، فصار عندي ردة فعل أحسست أن وجود اسمك هو نوع من التميز والمحسوبية، لكن المدير العام أبلغني بعد المكالمة أن ما حصل هو سؤال عن معاملتك التقاعدية وليس للوساطة".

وأضاف: " أرجو أن تقبل اعتذاري، أنت تعرف حجم الضغوط التي نتعرض لها في العراق.. أنت تبقى أخي العزيز والكبير، ولكن المسؤولية تتطلب مني أن أنظر للأمور بعين واحدة، أكرر اعتذاري وتحياتي ".

يذكر أنه كان قد تسرّب مقطع فيديو لرئيس الوزراء العراقي، يحذر فيه أخاه الأكبر عماد من استغلال منصبه في أي عمل داخل المؤسسات الحكومية والتواصل مع أي موظف حكومي في دوائر الدولة أو التوسط لأحد.

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أحدث التعليقات

صالح
لا يا شيخ الحين حسم بدل غلاء المعيشة ورفع ضريبة القيمة المضافة من 5% الى 15% وما مست دخل المواطن ولا المنشأة مشكلة الكذب
ابو محمد 😎
اللي مايتبع النظام الفكة منه مكسب ..
ابو محمد 😎
شوتوهم لبلادهم ..
عبدالله
الله يحطها في وجه الصيني اللي كان سبب هذا الفيروس. شعب وسخ. نكب الكوكب بالكامل.
ابو محمد 😎
مااشي مفش مشكله ..

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