نسخة
الأعداد السابقة للصحيفة

ارتفاع أسعار النفط بعد إعلان السعودية خفضًا إضافيًا في إنتاجها

Time منذ 23 دقيقة
Views 1365
ارتفاع أسعار النفط بعد إعلان السعودية خفضًا إضافيًا في إنتاجها

وكالات (صدى):
شهدت أسعار النفط، اليوم الأثنين، ارتفاعًا بعد إعلان المملكة، أكبر منتج للنفط في منظمة "أوبك"، عن خفض إضافي في إنتاجها النفطي لدعم أسواق الطاقة.

و صعد سعر برميل مزيج "برنت" عقب الإعلان عن القرار فوق مستوى 31 دولارًا، وجرى تداول العقود الآجلة للخام العالمي، بحلول الساعة 16:20 بتوقيت موسكو، عند 31.05 دولار للبرميل، بزيادة نسبتها 0.26%.

وتم تداول العقود الآجلة للخام الأمريكي الخفيف عند 24.82 دولار للبرميل، بارتفاع نسبته 0.32% عن سعر الإغلاق السابق، وفقًا لما أظهرته وكالة "بلومبرغ".

وفي وقت سابق أعلنت المملكة عن خفض إضافي بواقع مليون برميل يوميًا في شهر يونيو المقبل.

وقالت وزارة الطاقة إنها وجهت شركة "أرامكو" إلى تخفيض إنتاجها من الخام للشهر القادم بكمية إضافية طوعية تبلغ مليون برميل يوميًا.

Time واتساب

أحدث التعليقات

صالح
لا يا شيخ الحين حسم بدل غلاء المعيشة ورفع ضريبة القيمة المضافة من 5% الى 15% وما مست دخل المواطن ولا المنشأة مشكلة الكذب
ابو محمد 😎
اللي مايتبع النظام الفكة منه مكسب ..
ابو محمد 😎
شوتوهم لبلادهم ..
عبدالله
الله يحطها في وجه الصيني اللي كان سبب هذا الفيروس. شعب وسخ. نكب الكوكب بالكامل.
ابو محمد 😎
مااشي مفش مشكله ..

أخر الأخبار

شاهد.. عودة الحركة إلى شوارع صامطة بعد رفع الإجراءات الإضافية
شاهد.. عودة الحركة إلى شوارع صامطة بعد رفع الإجراءات الإضافية
Time منذ 21 ثانية Views 1009
أفضل طريقة لتحضير الشوفان لخسارة الوزن
أفضل طريقة لتحضير الشوفان لخسارة الوزن
Time منذ 3 دقائق Views 1024
تصريح مثير من ممثل كويتي حول برنامج رامز جلال
تصريح مثير من ممثل كويتي حول برنامج رامز جلال
Time منذ 6 دقائق Views 1142
قصة تنبأ عبدالعزيز المسند في صغره بأن العالم كله سيراه (فيديو)
قصة تنبأ عبدالعزيز المسند في صغره بأن العالم كله سيراه (فيديو)
Time منذ 14 دقيقة Views 1419
بالفيديو .. محلل اقتصاي : المملكة لم تمس دخل المواطن ولا المنشأة في ظل جائحة كورونا
بالفيديو .. محلل اقتصاي : المملكة لم تمس دخل المواطن ولا المنشأة في ظل جائحة كورونا
Time منذ 19 دقيقة Views 1331
ارتفاع أسعار النفط بعد إعلان السعودية خفضًا إضافيًا في إنتاجها
ارتفاع أسعار النفط بعد إعلان السعودية خفضًا إضافيًا في إنتاجها
Time منذ 23 دقيقة Views 1365
رئيس الوزراء العراقي يعتذر من أخيه
رئيس الوزراء العراقي يعتذر من أخيه
Time منذ 24 دقيقة Views 1415
البديل الأسوأ لإجراءات إلغاء بدل غلاء المعيشة ورفع ضريبة القيمة المضافة
البديل الأسوأ لإجراءات إلغاء بدل غلاء المعيشة ورفع ضريبة القيمة المضافة
Time منذ 25 دقيقة Views 1581
شاهد.. الملك فهد في الثلاثينيات
شاهد.. الملك فهد في الثلاثينيات
Time منذ 25 دقيقة Views 1369
شرطة منطقة الجوف : ضبط شبكة تمارس الاتجار بالبشر لجمع المال بالتسول والقبض على العناصر التي تديرها
شرطة منطقة الجوف : ضبط شبكة تمارس الاتجار بالبشر لجمع المال بالتسول والقبض على العناصر التي تديرها
Time منذ 29 دقيقة Views 1274