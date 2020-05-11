البديل الأسوأ لإجراءات إلغاء بدل غلاء المعيشة ورفع ضريبة القيمة المضافة

الرياض (صدى):
سارعت المملكة، إلى اتخاذ إجراءات احترازية مبكرًا كي تحمي مواطنيها من فيروس كورونا المستجد، وللحفاظ على الاقتصاد قدر الإمكان.
وأعطت المملكة، الأولوية إلى المحافظة على المستوى المعيشي لمواطنيها، وعدم فقدانهم لوظائفهم، رغم أن الأزمة أدت إلى فقدان الملايين لوظائفهم حول العالم.
كما اتخذت المملكة، إجراءات إضافية اليوم الاثنين، تضمنت إيقاف شملت إلغاء بدل غلاء المعيشة بدءاً من شهر يونيو المقبل، ورفع نسبة ضريبة القيمة المضافة إلى 15 في المئة بدءاً من الأول من شهر يوليو المقبل، وإلغاء أو تمديد أو تأجيل بعض بنود النفقات التشغيلية والرأسمالية لعدد من الجهات الحكومية، وخفض اعتمادات عدد من مبادرات برامج تحقيق الرؤية والمشاريع الكبرى للعام المالي؛ بهدف حماية اقتصاد المملكة.
ودفعت الظروف الاقتصادية العالمية والركود الذي حصل بسبب أزمة كورونا، إلى اتخاذ تلك الإجراءات الأليمة، لحماية المواطنين والمقيمين والاقتصاد من تفاقم الأزمة وتبعاتها، وهي أقل الإجراءات ضرراً وأكثرها ملاءمة؛ لتجنب احتمالًا أسوأ وهو الكساد الاقتصادي.
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