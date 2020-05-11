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البديل الأسوأ لإجراءات إلغاء بدل غلاء المعيشة ورفع ضريبة القيمة المضافة

Time منذ 25 دقيقة
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البديل الأسوأ لإجراءات إلغاء بدل غلاء المعيشة ورفع ضريبة القيمة المضافة

الرياض (صدى):
سارعت المملكة، إلى اتخاذ إجراءات احترازية مبكرًا كي تحمي مواطنيها من فيروس كورونا المستجد، وللحفاظ على الاقتصاد قدر الإمكان.

وأعطت المملكة، الأولوية إلى المحافظة على المستوى المعيشي لمواطنيها، وعدم فقدانهم لوظائفهم، رغم أن الأزمة أدت إلى فقدان الملايين لوظائفهم حول العالم.

كما اتخذت المملكة، إجراءات إضافية اليوم الاثنين، تضمنت إيقاف شملت إلغاء بدل غلاء المعيشة بدءاً من شهر يونيو المقبل، ورفع نسبة ضريبة القيمة المضافة إلى 15 في المئة بدءاً من الأول من شهر يوليو المقبل، وإلغاء أو تمديد أو تأجيل بعض بنود النفقات التشغيلية والرأسمالية لعدد من الجهات الحكومية، وخفض اعتمادات عدد من مبادرات برامج تحقيق الرؤية والمشاريع الكبرى للعام المالي؛ بهدف حماية اقتصاد المملكة.

ودفعت الظروف الاقتصادية العالمية والركود الذي حصل بسبب أزمة كورونا، إلى اتخاذ تلك الإجراءات الأليمة، لحماية المواطنين والمقيمين والاقتصاد من تفاقم الأزمة وتبعاتها، وهي أقل الإجراءات ضرراً وأكثرها ملاءمة؛ لتجنب احتمالًا أسوأ وهو الكساد الاقتصادي.

 

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أحدث التعليقات

صالح
لا يا شيخ الحين حسم بدل غلاء المعيشة ورفع ضريبة القيمة المضافة من 5% الى 15% وما مست دخل المواطن ولا المنشأة مشكلة الكذب
ابو محمد 😎
اللي مايتبع النظام الفكة منه مكسب ..
ابو محمد 😎
شوتوهم لبلادهم ..
عبدالله
الله يحطها في وجه الصيني اللي كان سبب هذا الفيروس. شعب وسخ. نكب الكوكب بالكامل.
ابو محمد 😎
مااشي مفش مشكله ..

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