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الصحف الألمانية تتمنى وجود محترفا الهلال بالدوري الألماني

Time منذ 40 دقيقة
Views 1324
الصحف الألمانية تتمنى وجود محترفا الهلال بالدوري الألماني

وكالات (صدى):
كشفت الصحف الألمانية عن أفضل 20 لاعبًا تتمنى وجودهم بالدوري الألماني من بينهم محترفا الهلال.

واختارت صحيفة "90min" في نسختها الألمانية 20 لاعبًا تمنت رؤيتهم في الدوري الألماني في الفترة المقبلة، من بينهم محترفا الهلال الحالي أندريه كاريلو والسابق عمر عبدالرحمن عموري.

وسلطت الضوء على مستويات كاريلو الرائعة مع فريقه، موضحًا أنه من أبرز نجوم المنتخب البيروفي في نهائيات كأس العالم الماضية في روسيا.

ووصفت "عموري"، وتجربته حتى الآن باللغز الكبير، متسائله عن سبب عدم احترافه في أوروبا حتى الآن رغم أنه كان يلقب بميسي العرب.

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أحدث التعليقات

صالح
لا يا شيخ الحين حسم بدل غلاء المعيشة ورفع ضريبة القيمة المضافة من 5% الى 15% وما مست دخل المواطن ولا المنشأة مشكلة الكذب
ابو محمد 😎
اللي مايتبع النظام الفكة منه مكسب ..
ابو محمد 😎
شوتوهم لبلادهم ..
عبدالله
الله يحطها في وجه الصيني اللي كان سبب هذا الفيروس. شعب وسخ. نكب الكوكب بالكامل.
ابو محمد 😎
مااشي مفش مشكله ..

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