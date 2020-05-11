الصحف الألمانية تتمنى وجود محترفا الهلال بالدوري الألماني

وكالات (صدى):
كشفت الصحف الألمانية عن أفضل 20 لاعبًا تتمنى وجودهم بالدوري الألماني من بينهم محترفا الهلال.
واختارت صحيفة "90min" في نسختها الألمانية 20 لاعبًا تمنت رؤيتهم في الدوري الألماني في الفترة المقبلة، من بينهم محترفا الهلال الحالي أندريه كاريلو والسابق عمر عبدالرحمن عموري.
وسلطت الضوء على مستويات كاريلو الرائعة مع فريقه، موضحًا أنه من أبرز نجوم المنتخب البيروفي في نهائيات كأس العالم الماضية في روسيا.
ووصفت "عموري"، وتجربته حتى الآن باللغز الكبير، متسائله عن سبب عدم احترافه في أوروبا حتى الآن رغم أنه كان يلقب بميسي العرب.