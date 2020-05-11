استمرار نظر الدعاوى عن بعد أمام اللجان التأمينية

الرياض (صدى):
أعلنت الأمانة العامة للجان الفصل في المنازعات والمخالفات التأمينية، استمرار نظر الدعاوى عن بعد أمام كافة اللجان التأمينية بدرجتيها الابتدائية والاستئنافية، في كلّ من: مدينة الرياض، ومدينة الدمام، ومحافظة جدة، دون الحاجة إلى حضور أطراف الدعوى إلى مقارّ اللجان.
وقامت الأمانة العامة للجان، بالبدء في تنظيم أولى جلسات التقاضي عن بعد للجان التأمينية يوم الأربعاء 9 / 8 / 1441هـ الموافق 2 / 4/ 2020م، وتسليم القرارات الصادرة عن اللجان التأمينية عن بعد إلكترونياً من خلال الموقع الإلكتروني للأمانة العامة للجان.
وأكدت أنه سيتم استمرار جدولة الدعاوى التأمينية، واستكمال إجراءات تبليغ أطرافها إلكترونياً، وتنظيم جلسات التقاضي عن بعد للفصل بشأنها من قبل اللجان التأمينية.
كما شددت على استمرار كافة خدماتها الإلكترونية الأخرى، بما في ذلك خدمة تقديم طلب الصلح، وقيد الدعاوى، وتبادل المذكرات الجوابية، وطلبات الاستئناف، علماً أنه يمكنكم التواصل مع الأمانة العامة للجان للإجابة عن استفساراتكم من خلال البريد الإلكتروني ([email protected]).
وكان قد تم تعليق الجلسات القضائية أمام اللجان التأمينية، وذلك إنفاذاً للقرارات الصادرة عن الدولة بتعليق الحضور إلى مقرات العمل في كافة الجهات الحكومية؛ حرصاً على حماية صحة المواطنين والمقيمين وضماناً لسلامتهم من الجائحة التي تمر بها المملكة.