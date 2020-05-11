بالفيديو والصور.. مواطن يوثق تجمعات للعمالة في أحد أحياء الرياض بالتزامن مع بدء منع التجول

محمد السعران (صدى):
وثّق مواطن، مقاطع فيديو، يُظهر تجمعات العمالة الوافدة في حي أم الحمام بالرياض غرب طريق التخصصي، بالتزامن مع بدء ساعات منع التجول اليوم الاثنين.
وحصلت "صدى" على مقاطع الفيديو من المواطن رافع الشمراني، والتي أظهرت تواجد العمالة في الحي، فيما أكد المواطن أنه حصل على تصريح للخروج أثناء منع التجول.
وكانت وزارة الداخلية، قد اعتمدت قبل أيام، لائحة تصنيف المخالفات والعقوبات للتجمعات للحد من تفشي فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، وبلغت العقوبات ما بين 10 آلاف و100 ألف ريال.
وتضمنت اللائحة التجمعات العائلية، والتي بلغت عقوبتها 10 آلاف ريال، والتجمعات غير العائلية، ووصلت غرامتها إلى 15 ألف ريال.
وكذلك شملت اللائحة التجمعات في المناسبات الاجتماعية، كالأفراح والعزاء والندوات، وقدرت غرامة مخالفتها بـ30 ألف ريال، وكذلك التجمعات العمالية داخل المنازل أو المباني تحت الإنشاء، وعقوبتها 50 ألف ريال، و التجمعات في المحلات التجارية بما يتجاوز الأعداد المنصوص عليها، وغرامتها 500 ريال عن كل شخص زاد على الأعداد المنصوص عليها بما لا يزيد على 100 ألف ريال.