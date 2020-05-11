تسريب يكشف مميزات هاتف Galaxy A21s

وكالات (صدى):
أظهر تسريب جديد، التصميم الأمامي لهاتف Galaxy A21s والمواصفات الإضافية من خلال قوائم Android Enterprise و Google Play Console.
وأوضح التسريب، هاتف جلاكسي A21s، وقد حصل على شاشة 6.5 بوصة وفتحة زاوية لكاميرا السيلفي، فيما يُتوقع أن يستخدم لوحة IPS LCD؛ وبالتالي إتاحة قارئا لبصمات الأصابع مواجها للخلف.
كما كشف التسريب، أن الهاتف سيعمل متوسط المدى بنظام Android 10، لذلك من المحتمل أن يكون به One UI 2.0، بالإضافة إلى تجهيزه بمعالج Exynos 850 SoC، والذي يحتوي على ثمانية نواة وحدة معالجة مركزية ARM Cortex-A55 بسرعة 2 جيجا هيرتز ووحدة معالجة الرسومات ARM Mali-G76 بتردد 1 جيجا هيرتز.
أما ذاكرة الهاتف، فتحتوي على 3 جيجا بايت رام و 32 جيجا بايت/ 64 جيجا بايت، ومن المتوقع أن يضم بطاقة microSD مخصصة لتوسيع التخزين.
ويتوقع أن يحتوي الهاتف على إعداد كاميرا ثلاثية أو رباعية، تتكون من مستشعر أساسي 48 ميجابكسل وكاميرا فائقة الاتساع وكاميرا ماكرو 2 ميجابكسل، وكاميرا سيلفي 13 ميجابيكسل مزودة بوضعي AR Doodle و Live Video في إعدادات الكاميرا الخاص به.
ويحتوي الهاتف على ميزات أخرى، مثل فتحة بطاقة SIM مزدوجة، ونظام تحديد المواقع العالمي و Bluetooth 5.0، و NFC، ومنفذ USB Type-C، ومدخل سماعة الرأس.