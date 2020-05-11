نسخة
الأعداد السابقة للصحيفة

تسريب يكشف مميزات هاتف Galaxy A21s

Time منذ ساعة
Views 1380
تسريب يكشف مميزات هاتف Galaxy A21s

وكالات (صدى):
أظهر تسريب جديد، التصميم الأمامي لهاتف Galaxy A21s والمواصفات الإضافية من خلال قوائم Android Enterprise و Google Play Console.

وأوضح التسريب، هاتف جلاكسي A21s، وقد حصل على شاشة 6.5 بوصة وفتحة زاوية لكاميرا السيلفي، فيما يُتوقع أن يستخدم لوحة IPS LCD؛ وبالتالي إتاحة قارئا لبصمات الأصابع مواجها للخلف.

كما كشف التسريب، أن الهاتف سيعمل متوسط المدى بنظام Android 10، لذلك من المحتمل أن يكون به One UI 2.0، بالإضافة إلى تجهيزه بمعالج Exynos 850 SoC، والذي يحتوي على ثمانية نواة وحدة معالجة مركزية ARM Cortex-A55 بسرعة 2 جيجا هيرتز ووحدة معالجة الرسومات ARM Mali-G76 بتردد 1 جيجا هيرتز.

أما ذاكرة الهاتف، فتحتوي على 3 جيجا بايت رام و 32 جيجا بايت/ 64 جيجا بايت، ومن المتوقع أن يضم بطاقة microSD مخصصة لتوسيع التخزين.

ويتوقع أن يحتوي الهاتف على إعداد كاميرا ثلاثية أو رباعية، تتكون من مستشعر أساسي 48 ميجابكسل وكاميرا فائقة الاتساع وكاميرا ماكرو 2 ميجابكسل، وكاميرا سيلفي 13 ميجابيكسل مزودة بوضعي AR Doodle و Live Video في إعدادات الكاميرا الخاص به.

ويحتوي الهاتف على ميزات أخرى، مثل فتحة بطاقة SIM مزدوجة، ونظام تحديد المواقع العالمي و Bluetooth 5.0، و NFC، ومنفذ USB Type-C، ومدخل سماعة الرأس.

Time واتساب

أحدث التعليقات

صالح
لا يا شيخ الحين حسم بدل غلاء المعيشة ورفع ضريبة القيمة المضافة من 5% الى 15% وما مست دخل المواطن ولا المنشأة مشكلة الكذب
ابو محمد 😎
اللي مايتبع النظام الفكة منه مكسب ..
ابو محمد 😎
شوتوهم لبلادهم ..
عبدالله
الله يحطها في وجه الصيني اللي كان سبب هذا الفيروس. شعب وسخ. نكب الكوكب بالكامل.
ابو محمد 😎
مااشي مفش مشكله ..

أخر الأخبار

أفضل طريقة لتحضير الشوفان لخسارة الوزن
أفضل طريقة لتحضير الشوفان لخسارة الوزن
Time منذ دقيقتين Views 1020
تصريح مثير من ممثل كويتي حول برنامج رامز جلال
تصريح مثير من ممثل كويتي حول برنامج رامز جلال
Time منذ 5 دقائق Views 1134
قصة تنبأ عبدالعزيز المسند في صغره بأن العالم كله سيراه (فيديو)
قصة تنبأ عبدالعزيز المسند في صغره بأن العالم كله سيراه (فيديو)
Time منذ 13 دقيقة Views 1408
بالفيديو .. محلل اقتصاي : المملكة لم تمس دخل المواطن ولا المنشأة في ظل جائحة كورونا
بالفيديو .. محلل اقتصاي : المملكة لم تمس دخل المواطن ولا المنشأة في ظل جائحة كورونا
Time منذ 19 دقيقة Views 1323
ارتفاع أسعار النفط بعد إعلان السعودية خفضًا إضافيًا في إنتاجها
ارتفاع أسعار النفط بعد إعلان السعودية خفضًا إضافيًا في إنتاجها
Time منذ 22 دقيقة Views 1364
رئيس الوزراء العراقي يعتذر من أخيه
رئيس الوزراء العراقي يعتذر من أخيه
Time منذ 23 دقيقة Views 1411
البديل الأسوأ لإجراءات إلغاء بدل غلاء المعيشة ورفع ضريبة القيمة المضافة
البديل الأسوأ لإجراءات إلغاء بدل غلاء المعيشة ورفع ضريبة القيمة المضافة
Time منذ 24 دقيقة Views 1573
شاهد.. الملك فهد في الثلاثينيات
شاهد.. الملك فهد في الثلاثينيات
Time منذ 24 دقيقة Views 1349
شرطة منطقة الجوف : ضبط شبكة تمارس الاتجار بالبشر لجمع المال بالتسول والقبض على العناصر التي تديرها
شرطة منطقة الجوف : ضبط شبكة تمارس الاتجار بالبشر لجمع المال بالتسول والقبض على العناصر التي تديرها
Time منذ 28 دقيقة Views 1269
ملياردير يحكي بداياته دامعًا: « كنا نأخذ الطعام من أحدهم خجولين لكننا كنا جعانين » (فيديو)
ملياردير يحكي بداياته دامعًا: « كنا نأخذ الطعام من أحدهم خجولين لكننا كنا جعانين » (فيديو)
Time منذ 32 دقيقة Views 226