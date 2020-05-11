وظائف شاغرة في الشركة السعودية للصناعات الميكانيكية

فاطمة المالكي (صدى):
كشفت الشركة السعودية للصناعات الميكانيكية (SMi) ، عن توفر وظيفة إدارية لحملة الدبلوم فما فوق، للعمل بالرياض تحت مسمى "موظف إداري".
واشترطت الشركة، أن يكون المتقدم سعودي الجنسية، وحاصل على درجة الدبلوم أو ويفضّل درجة البكالوريوس في التخصصات الإدارية، ولا يُشترط وجود خبرة سابقة، ولديه مهارات جيدة في التنظيم والجدولة وإدارة الوقت، ويجيد استخدام الحاسب الآلي وخصوصاً برامج شركة مايكروسوفت (أوفيس).
وأفادت بأن التقديم متاح حاليًا وينتهي عند الاكتفاء من العدد المطلوب، ويمكن الإطلاع على تفاصيل أكثر والتقديم على الرابط التالي اضغط هنـــــــــــــا .