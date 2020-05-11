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وظائف شاغرة في الشركة السعودية للصناعات الميكانيكية

Time منذ ساعة
Views 1521
وظائف شاغرة في الشركة السعودية للصناعات الميكانيكية

فاطمة المالكي (صدى):
كشفت الشركة السعودية للصناعات الميكانيكية (SMi) ، عن توفر وظيفة إدارية لحملة الدبلوم فما فوق، للعمل بالرياض تحت مسمى "موظف إداري".

واشترطت الشركة، أن يكون المتقدم سعودي الجنسية، وحاصل على درجة الدبلوم أو ويفضّل درجة البكالوريوس في التخصصات الإدارية، ولا يُشترط وجود خبرة سابقة، ولديه مهارات جيدة في التنظيم والجدولة وإدارة الوقت، ويجيد استخدام الحاسب الآلي وخصوصاً برامج شركة مايكروسوفت (أوفيس).

وأفادت بأن التقديم متاح حاليًا وينتهي عند الاكتفاء من العدد المطلوب، ويمكن الإطلاع على تفاصيل أكثر والتقديم على الرابط التالي اضغط هنـــــــــــــا  .

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أحدث التعليقات

صالح
لا يا شيخ الحين حسم بدل غلاء المعيشة ورفع ضريبة القيمة المضافة من 5% الى 15% وما مست دخل المواطن ولا المنشأة مشكلة الكذب
ابو محمد 😎
اللي مايتبع النظام الفكة منه مكسب ..
ابو محمد 😎
شوتوهم لبلادهم ..
عبدالله
الله يحطها في وجه الصيني اللي كان سبب هذا الفيروس. شعب وسخ. نكب الكوكب بالكامل.
ابو محمد 😎
مااشي مفش مشكله ..

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