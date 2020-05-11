إطلاق سراح 18 حدثًا

الرياض (صدى):
إنفاذًا للأمر السامي الكريم، فقد أطلقت دار الملاحظة الاجتماعية التابعة لفرع وزارة الموارد والتنمية الاجتماعية بمنطقة الرياض، سراح 18 حدثاً من نزلائها.
وتابع وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية المهندس أحمد الراجحي، ومدير عام فرع الوزارة بمنطقة الرياض الدكتور يوسف السيالي، تنفيذ إجراءات إطلاق سراح الأحداث .
وصرّح يوسف السيالي، بأن الأحداث نزلاء الدار ينتظرون مثل هذه الفرصة بفارغ الصبر بعد أن استفادوا من محكومياتهم، وظهرت عليهم علامات سلوك طريق الصواب.
وأكد أنهم " تلقوا خلال فترة مكوثهم في الدار كل أنواع الرعاية والتعليم والتدريب من قبل اختصاصيين مؤهلين في هذا المجال وخضع جميعهم لبرامج مكثفة وموجهة لإصلاح أخطائهم وتقويم توجهاتهم".