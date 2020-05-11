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إطلاق سراح 18 حدثًا

Time منذ ساعة
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إطلاق سراح 18 حدثًا

الرياض (صدى):
إنفاذًا للأمر السامي الكريم، فقد أطلقت دار الملاحظة الاجتماعية التابعة لفرع وزارة الموارد والتنمية الاجتماعية بمنطقة الرياض، سراح 18 حدثاً من نزلائها.

وتابع وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية المهندس أحمد الراجحي، ومدير عام فرع الوزارة بمنطقة الرياض الدكتور يوسف السيالي، تنفيذ إجراءات إطلاق سراح الأحداث .

وصرّح يوسف السيالي، بأن الأحداث نزلاء الدار ينتظرون مثل هذه الفرصة بفارغ الصبر بعد أن استفادوا من محكومياتهم، وظهرت عليهم علامات سلوك طريق الصواب.

وأكد أنهم " تلقوا خلال فترة مكوثهم في الدار كل أنواع الرعاية والتعليم والتدريب من قبل اختصاصيين مؤهلين في هذا المجال وخضع جميعهم لبرامج مكثفة وموجهة لإصلاح أخطائهم وتقويم توجهاتهم".

 

 

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أحدث التعليقات

صالح
لا يا شيخ الحين حسم بدل غلاء المعيشة ورفع ضريبة القيمة المضافة من 5% الى 15% وما مست دخل المواطن ولا المنشأة مشكلة الكذب
ابو محمد 😎
اللي مايتبع النظام الفكة منه مكسب ..
ابو محمد 😎
شوتوهم لبلادهم ..
عبدالله
الله يحطها في وجه الصيني اللي كان سبب هذا الفيروس. شعب وسخ. نكب الكوكب بالكامل.
ابو محمد 😎
مااشي مفش مشكله ..

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