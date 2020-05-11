الملكة إليزابيث تعتزم الانسحاب من مهامها الملكية لأجل غير مسمى

لندن (صدى):
يستعد القصر الملكي في بريطانيا، إلى استمرار عزل الملك إليزابيث في قلعة وندسور حتى بعد فصل الصيف على الأقل، وبالتالي ستكون أطول فترة غياب عن واجباتها الملكية خلال حكمها.
وكانت إليزابيث (94 عامًا) قد عزلت نفسها في قلعة وندسور للوقاية من الإصابة بالفيروس القاتل، بينما تستمر في تلقي التحديثات من البرلمان عبر صناديقها الحمراء ومن خلال مكالمة أسبوعية مع رئيس الوزراء بوريس جونسون.
من جانبه، توقع كاتب السيرة الذاتية الملكية "أندرو مورتون"، ألا تعود الملكة إلى مهامها العامة العادية على الإطلاق، وستتواصل مع البريطانيين من خلال التلفاز أو بث الفيديو المباشر فقط.
وقال "مورتون" (66 عامًا): " إنه لأمر محزن للغاية ولكن لا يمكنني أن أرى كيف يمكن للملكة أن تستأنف عملها المعتاد؛ فالفيروس لن يختفي قريبًا وسيبقى معنا لأشهر إن لم يكن لسنوات. وسيكون من الخطير للغاية على الملكة بدء مقابلة الناس على أساس منتظم. فلطالما أحبت الخروج ومقابلة الناس لكنها لا تستطيع لأنها مخاطرة كبيرة".
وأضاف: "كيف يمكنها القيام بالاستثمارات، والتعرف على السفراء، والقيام بجولات، وزيارة الأماكن دون مقابلة أشخاص والتواصل معهم عن قرب؟ وإذا أصيبت بالفيروس فقد يكون ذلك أمرا قاتلا، وستعرض حياة الأمير فيليب والأمير تشارلز للخطر".