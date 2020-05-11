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بالفيديو .. حكم استخدام قطرة الأذن أثناء الصيام

Time منذ ساعة
Views 1616
بالفيديو .. حكم استخدام قطرة الأذن أثناء الصيام

الرياض (صدى):
أوضح عضو هيئة كبار العلماء، الشيخ عبدالله المنيع، حكم استخدام قطرة الأذن أثناء الصيام، كما أوضح حكم إفطار المريض في رمضان رغم نصح الطبيب له بالصوم.

وذكر، خلال برنامج يستفتونك المذاع على قناة الرسالة، أن قطرة الأذن لا تؤثر على الصيام طالما أنها لم تصل للحلق.

وأفاد بأن المريض الذى لا يقدر على الصيام، فعليه أن يفطر حتى ولو نصحه الطبيب بغير ذلك، مشددًا على ضرورة أن يقوم المريض في هذه الحالة بإطعام مسكين عن كل يوم يقوم فيه بالإفطار.

من جهة أخرى، أوضح المنيع موضع وقوف المرأة عندما تؤم الصلاة، حيث ذكر أنه يجب أن تكون في الوسط.

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أحدث التعليقات

صالح
لا يا شيخ الحين حسم بدل غلاء المعيشة ورفع ضريبة القيمة المضافة من 5% الى 15% وما مست دخل المواطن ولا المنشأة مشكلة الكذب
ابو محمد 😎
اللي مايتبع النظام الفكة منه مكسب ..
ابو محمد 😎
شوتوهم لبلادهم ..
عبدالله
الله يحطها في وجه الصيني اللي كان سبب هذا الفيروس. شعب وسخ. نكب الكوكب بالكامل.
ابو محمد 😎
مااشي مفش مشكله ..

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