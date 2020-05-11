أسعار تذاكر الطيران بعد رفع الحظر

الرياض (صدى):
أعلن الاتحاد الدولي للنقل الجوي، عن توقعاته بشأن تكلفة تذاكر الطيران بعد رفع الحظر والقيود عن رحلات الطيران، في ظل أزمة كورونا المستجد.
وأوضح الاتحاد في تقرير له، أنه سترتفع تكاليف تذاكر السفر لتغطية تكاليف الطيران، ما يصل إلى 54% مقارنة بتلك التي شهدها القطاع في العام الماضي.
وأشار إلى أن أسعار التذكار ستبدأ منخفضة ثم سيتم رفعها تدريجيًا مكلفًا مع زيادة قيود التباعد الاجتماعي المفروضة على المقاعد، وزيادة تكاليف تشغيل الطائرات.
وأفاد بأن الزيادة ستكون كالتالي: الشرق الأوسط والمملكة العربية السعودية ستكون الزيادة 43% عن الأسعار العادية، آسيا والمحيط الهادي 54%، أوروبا 49%، أمريكا اللاتينية 50%، أمريكا الشمالية 43%، شمال آسيا 45%.