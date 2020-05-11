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أسعار تذاكر الطيران بعد رفع الحظر

Time منذ 20 دقيقة
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أسعار تذاكر الطيران بعد رفع الحظر

الرياض (صدى):
أعلن الاتحاد الدولي للنقل الجوي، عن توقعاته بشأن تكلفة تذاكر الطيران بعد رفع الحظر والقيود عن رحلات الطيران، في ظل أزمة كورونا المستجد.

وأوضح الاتحاد في تقرير له، أنه سترتفع تكاليف تذاكر السفر لتغطية تكاليف الطيران، ما يصل إلى 54% مقارنة بتلك التي شهدها القطاع في العام الماضي.

وأشار إلى أن أسعار التذكار ستبدأ منخفضة ثم سيتم رفعها تدريجيًا مكلفًا مع زيادة قيود التباعد الاجتماعي المفروضة على المقاعد، وزيادة تكاليف تشغيل الطائرات.

وأفاد بأن الزيادة ستكون كالتالي: الشرق الأوسط والمملكة العربية السعودية ستكون الزيادة 43% عن الأسعار العادية، آسيا والمحيط الهادي 54%، أوروبا 49%، أمريكا اللاتينية 50%، أمريكا الشمالية 43%، شمال آسيا 45%.

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أحدث التعليقات

ع. س. ع
فعلاً نادي رجيع القرنبع يقولون المريسل مثقف الله نعم هذا افظل مثقف عندهم (ام زكي) فبالله ايش ترجي من هذا النادي الاضحوكة وسمعوني صياحكم لأنة يطرب عشاق الزعيم العالمي وعشاق الذيب سامي
ع. س. ع
اهم شي الهلال حقق السابعة الآسيوية ووصل للعالمية من الملعب واسكت الكديش أصحاب النباح والصياح وبعدها بكيفها كرة القدم.
ابو عمار
اوكي
ابو عمار
اوكي
الملل
ومين دفع التكاليف العملية الباهظة ومين له مصلحة

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