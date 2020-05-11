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"هيئة الاتصالات" توقف شركة سمسا عن استقبال أي طلبات جديدة للأفراد

Time منذ 44 دقيقة
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"هيئة الاتصالات" توقف شركة سمسا عن استقبال أي طلبات جديدة للأفراد

الرياض (صدى):
أوقفت هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات اليوم , شركة سمسا للنقل السريع المحدودة (سمسا أكسبرس) عن تقديم أي خدمات بريدية جديدة لقطاع الأفراد، أو إبرام عقود جديدة لقطاع الأعمال حتى إشعارٍ آخر؛ وذلك نتيجةً لمخالفتها عدداً من بنود وثيقة قواعد حماية حقوق مستفيدي الخدمات البريدية.

وأكدت الهيئة على شركة سمسا للنقل السريع المحدودة (سمسا أكسبرس) سرعة العمل على إيجاد حلول جذرية فيما يتعلق بالتأخير في إيصال الشحنات الحالية، والرد على استفسارات عملائها عبر قنواتها الرقمية والهاتفية، وإفادة الهيئة خلال أسبوع من تاريخه بما يتم.

كما شددت الهيئة على الشركة بأنها ستتخذ كافة الإجراءات النظامية اللازمة في حال عدم التصحيح وسرعة معالجة شكاوى العملاء خلال المهلة المحددة، بما في ذلك سحب الترخيص الممنوح للشركة، وإيقاف كافة الخدمات المقدمة منها، مع تحمّل الشركة كافة التبعات النظامية أمام الجهات الأخرى ذات العلاقة لقاء مخالفتها لأنظمة وقرارات الهيئة.

وجددت الهيئة التأكيد على جميع مقدمي الخدمات البريدية باتخاذ كل الإجراءات اللازمة لتقديم الخدمات البريدية بالجودة المطلوبة؛ مشيرة إلى أنها ماضية في حماية حقوق المستفيدين وإيقاع كافة العقوبات والمخالفات المطلوبة على الشركات المخالفة.

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أحدث التعليقات

ع. س. ع
فعلاً نادي رجيع القرنبع يقولون المريسل مثقف الله نعم هذا افظل مثقف عندهم (ام زكي) فبالله ايش ترجي من هذا النادي الاضحوكة وسمعوني صياحكم لأنة يطرب عشاق الزعيم العالمي وعشاق الذيب سامي
ع. س. ع
اهم شي الهلال حقق السابعة الآسيوية ووصل للعالمية من الملعب واسكت الكديش أصحاب النباح والصياح وبعدها بكيفها كرة القدم.
ابو عمار
اوكي
ابو عمار
اوكي
الملل
ومين دفع التكاليف العملية الباهظة ومين له مصلحة

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