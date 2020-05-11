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تعرف على قصة حياة إمام المسجد الحرام سعود الشريم(فيديو)

Time منذ 45 دقيقة
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تعرف على قصة حياة إمام المسجد الحرام سعود الشريم(فيديو)

مكة المكرمة (صدى):
نشرت دارة الملك عبدالعزيز سيرة أمام المسجد الحرام سعود الشريم، الذي حفظ القرآن وهو في المرحلة الثانوية، وقضى نحو 30 عام إمام للمسجد الحرام.

وأظهرت تفاصيل السيرة أنه تولى الإمامة للمرة الأولى عام 1406 هـ (1986 م) بأحد مساجد الرياض، ودرس في المعهد العالي للقضاء عام 1410 هـ (1990 م)، وفي عام 1412 هـ (1992 م) تولى الإمامة والخطابة في المسجد الحرام، وعين قاضياً في المحكمة الكبرى بمكة المكرمة عام 1413 هـ (1993 م).

وعين الشريم وكيلاً لكلية الشريعة والشؤون العملية والدراسات العليا عام 1424 هـ (2004 م)، وعرف عنه رثاؤه للعلماء وكتابته القصائد المواكبة للأحداث.

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أحدث التعليقات

ع. س. ع
فعلاً نادي رجيع القرنبع يقولون المريسل مثقف الله نعم هذا افظل مثقف عندهم (ام زكي) فبالله ايش ترجي من هذا النادي الاضحوكة وسمعوني صياحكم لأنة يطرب عشاق الزعيم العالمي وعشاق الذيب سامي
ع. س. ع
اهم شي الهلال حقق السابعة الآسيوية ووصل للعالمية من الملعب واسكت الكديش أصحاب النباح والصياح وبعدها بكيفها كرة القدم.
ابو عمار
اوكي
ابو عمار
اوكي
الملل
ومين دفع التكاليف العملية الباهظة ومين له مصلحة

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