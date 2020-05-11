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الغذاء والدواء تعلن الموافقة على إجراء 4 دراسات سريرية لعلاج كورونا

Time منذ ساعة
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الغذاء والدواء تعلن الموافقة على إجراء 4 دراسات سريرية لعلاج كورونا

الرياض (صدى):
أعلن المتحدث الرسمي للهيئة العامة للغذاء والدواء، تيسير المفرج، الموافقة على إجراء 4 دراسات سريرية خاصة بعلاج مصابي فيروس كورونا (كوفيد-19)، مضيفا أن هذه الدراسات معتمدة من الهيئة ومنشورة في موقع رسمي.

وذكر، خلال المؤتمر الصحفي الذى عقد اليوم بشأن مستجدات فيروس كورونا الجديد، أن عدد المصانع المحلية المنتجة للكمامات 8 مصانع، ويبلغ إنتاجها أسبوعيًا أكثر من 3 مليون ونصف المليون كمامة.

وأضاف أن عدد المصانع المحلية المنتجة للمعقمات 60 مصنع، تنتج أسبوعيًا أكثر من 3 مليون ونصف المليون لتر، فيما بلغ عدد المصانع المحلية المنتجة للألبسة الطبية 3 مصانع، تنتج أسبوعيًا 94500 حبة.

ودعا إلى استخدام تطبيق طمني، الهادف إلى تعزيز الصحة العامة، والذي يوفر خدمة البحث عن أسعار الأدوية وبدائلها المعتمدة، وتقديم البلاغات عن المنتجات مباشرة، كما يتيح للمستخدم الإطلاع على التنبيهات والتحذيرات الرسمية الصادرة من الهيئة.

وأكد أن التطبيق يرشد الفرد إلى طريقة البحث عن الكمامات أو المعقمات وربط المستخدم مع أكثر من 1000 صيدلية حول المملكة.

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أحدث التعليقات

ع. س. ع
فعلاً نادي رجيع القرنبع يقولون المريسل مثقف الله نعم هذا افظل مثقف عندهم (ام زكي) فبالله ايش ترجي من هذا النادي الاضحوكة وسمعوني صياحكم لأنة يطرب عشاق الزعيم العالمي وعشاق الذيب سامي
ع. س. ع
اهم شي الهلال حقق السابعة الآسيوية ووصل للعالمية من الملعب واسكت الكديش أصحاب النباح والصياح وبعدها بكيفها كرة القدم.
ابو عمار
اوكي
ابو عمار
اوكي
الملل
ومين دفع التكاليف العملية الباهظة ومين له مصلحة

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