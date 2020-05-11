بالصور.. بلدية حفر الباطن تضبط مخالفات بأحد أحواش الأغنام

حفر الباطن (صدى):
تعاونت بلدية حفر الباطن مع الجهات الأمنية ووزارة الموارد البشرية وداهمت أحد أحواش الأغنام، الذي يضم مستودع مخالف في تصنيع الأثاث.
واوضحت أمانة محافظة حفر الباطن، بأنها طبقت لائحة الغرامات والجزاءات في حق الحوش، كما حررت الأمانة مخالفات متعلقة بالباعة الجائلين أثناء جولاتها الميدانية.
ويذكر بان هذه الجهود تأتي ضمن حملة الرقابة البلدية، التي أطلقتها وزارة الشؤون البلدية والقروية، لمتابعة تطبيق الاشتراطات الصحية، والتحقق من سلامة الغذاء، ومتابعة الإجراءات الوقائية من فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).