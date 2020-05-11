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صورة رائعة لأجمل عناق في الوجود قبل عامين
منذ ساعة
1009
1
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أحدث التعليقات
ع. س. ع
فعلاً نادي رجيع القرنبع يقولون المريسل مثقف الله نعم هذا افظل مثقف عندهم (ام زكي) فبالله ايش ترجي من هذا النادي الاضحوكة وسمعوني صياحكم لأنة يطرب عشاق الزعيم العالمي وعشاق الذيب سامي
ع. س. ع
اهم شي الهلال حقق السابعة الآسيوية ووصل للعالمية من الملعب واسكت الكديش أصحاب النباح والصياح وبعدها بكيفها كرة القدم.
ابو عمار
اوكي
ابو عمار
اوكي
الملل
ومين دفع التكاليف العملية الباهظة ومين له مصلحة
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