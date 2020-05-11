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بالفيديو.. الصحة تكشف هوية وأعمار المصابين الجدد بكورونا

Time منذ 5 دقائق
Views 1207
بالفيديو.. الصحة تكشف هوية وأعمار المصابين الجدد بكورونا

الرياض (صدى):
كشف الدكتور محمد العبد العالي، المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة، هوية وأعمار المصابين الجدد بفيروس كورونا الجديد، والبالغ عددهم 1966 حالة.

وأكد، خلال المؤتمر الصحفي الذى عقد اليوم بشأن مستجدات فيروس كورونا الجديد، أن 38% كانت نسبة انتشار فيروس كورونا في الحالات الجديدة المسجلة بين المواطنين، فيما سجل في جنسيات متعددة أخرى في 62% من الحالات.

وأضاف أن من بين الحالات الجديدة المصابة بالفيروس 7% حالات سجلت في أطفال، و89% حالات سجلت في البالغين، فيما 4% حالات سجلت في كبار السن ممن تجاوزت أعمارهم 65 عامًا.

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طيب
🍵عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء☕
طيب
🍵عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء☕
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