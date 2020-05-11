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بالفيديو.. الصحة تسجل 1966 إصابة جديدة بكورونا

Time منذ 16 دقيقة
Views 1431
بالفيديو.. الصحة تسجل 1966 إصابة جديدة بكورونا

الرياض (صدى):
أعلن الدكتور محمد العبد العالي، المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة، عن تسجيل 1966 حالة مؤكدة جديدة مصابة بفيروس كورونا المستجد، توزعت في مختلف المدن والمناطق.

وأضاف، خلال المؤتمر الصحفي الذى عقد اليوم بشأن مستجدات فيروس كورونا الجديد، أن من بين الحالات الجديدة المصابة بفيروس كورونا 22% حالات سجلت فيما بين الإناث، و78% حالات سجلت فيما بين الذكور.

وأشار إلى أن إجمالي الحالات المصابة بالفيروس في المملكة بلغ 41014 حالة، بينها 28022 حالة نشطة تتلقى الرعاية الطبية الملائمة، وأن معظمها حالات مستقرة، منها 149 حالة حرجة تتلقى الرعاية الصحية المكثفة والمركزة.

ونوه بأن الوزارة سجلت 1280 حالة تعافي جديدة من الفيروس، ليصل مجموع حالات الشفاء في المملكة إلى 12737 حالة، فيما سجلت 9 وفيات جديدة بالفيروس، ليصل مجموع الوفيات في المملكة إلى 255 شخصًا.

 

 

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🍵عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء☕
طيب
🍵عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء☕
طيب
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