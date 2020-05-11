نسخة
الأعداد السابقة للصحيفة

ليفربول يحدد الإجراءات الوقائية حال عودة لاعبيه للتدريبات

Time منذ ساعة
Views 1351
ليفربول يحدد الإجراءات الوقائية حال عودة لاعبيه للتدريبات

وكالات (صدى):
أوضح خوسيه لويس بارادا، اختصاصي العلاج الطبيعي في ليفربول، اليوم الاثنين، الإجراءات التي اتخذها النادي، استعدادًا لعودة اللاعبين للتدريبات، لافتًا إلى أنه تم إنشاء دورات مياه مؤقتة على الملاعب، حتى لا يضطر أحد إلى دخول المباني.

وقال خوسيه بارادا: " لدينا أربعة أو خمسة ملاعب، لذا، لدينا خمسة لاعبين كل 45 دقيقة، يتم إعطاؤهم جدولًا زمنيًا، ويصلون في أوقات مختلفة، لديهم مسارات موصوفة على الأرض، كما هو الحال في المطارات ".

وأضاف: "يتبع اللاعب تلك الإشارات، بمجرد أن يغادر سيارته، ويذهب إلى غرف تبديل الملابس المحمولة، ثم يخرج ويتدرب، ثم عندما ينتهي يتبع مسارًا مختلفًا، للوصول إلى سيارته في النهاية"؛ متابعًا: " إنهم لا يتصادفون أبدًا  اللاعبين القادمين أو اللاعبين الموجودين بالفعل، وليست هناك أي حاجة لدخول المبنى ".

Time واتساب

أحدث التعليقات

🍵عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء☕
طيب
🍵عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء☕
طيب
🍵عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء☕
طيب
🍵عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء☕
طيب
🍵عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء☕
طيب

أخر الأخبار

صورة رائعة لأجمل عناق في الوجود قبل عامين
صورة رائعة لأجمل عناق في الوجود قبل عامين
Time منذ دقيقة Views 60
بالفيديو.. الصحة تكشف هوية وأعمار المصابين الجدد بكورونا
بالفيديو.. الصحة تكشف هوية وأعمار المصابين الجدد بكورونا
Time منذ 4 دقائق Views 1181
بالفيديو.. الصحة تسجل 1966 إصابة جديدة بكورونا
بالفيديو.. الصحة تسجل 1966 إصابة جديدة بكورونا
Time منذ 16 دقيقة Views 1415
هاشتاج فضيحة غير موجودة لـ«مودل روز» يتصدر تويتر
هاشتاج فضيحة غير موجودة لـ«مودل روز» يتصدر تويتر
Time منذ 22 دقيقة Views 250
وظائف شاغرة في البنك الإسلامي للتنمية
وظائف شاغرة في البنك الإسلامي للتنمية
Time منذ 30 دقيقة Views 1414
كشف صور وأسماء قتلى البارجة الإيرانية المنكوبة
كشف صور وأسماء قتلى البارجة الإيرانية المنكوبة
Time منذ 37 دقيقة Views 1698
وزارة الطاقة توجه أرامكو بتخفيض إنتاجها من البترول الخام لشهر يونيو المقبل
وزارة الطاقة توجه أرامكو بتخفيض إنتاجها من البترول الخام لشهر يونيو المقبل
Time منذ 52 دقيقة Views 1494
بالفيديو.. حقيقة انتشار الدبور الآسيوي القاتل في الكويت
بالفيديو.. حقيقة انتشار الدبور الآسيوي القاتل في الكويت
Time منذ 52 دقيقة Views 1259
جاريث بيل على رادار نيوكاسل يونايتد
جاريث بيل على رادار نيوكاسل يونايتد
Time منذ 59 دقيقة Views 1397
«طيران ناس» تطرح وظائف شاغرة بالرياض
«طيران ناس» تطرح وظائف شاغرة بالرياض
Time منذ ساعة Views 1520