ليفربول يحدد الإجراءات الوقائية حال عودة لاعبيه للتدريبات

وكالات (صدى):
أوضح خوسيه لويس بارادا، اختصاصي العلاج الطبيعي في ليفربول، اليوم الاثنين، الإجراءات التي اتخذها النادي، استعدادًا لعودة اللاعبين للتدريبات، لافتًا إلى أنه تم إنشاء دورات مياه مؤقتة على الملاعب، حتى لا يضطر أحد إلى دخول المباني.
وقال خوسيه بارادا: " لدينا أربعة أو خمسة ملاعب، لذا، لدينا خمسة لاعبين كل 45 دقيقة، يتم إعطاؤهم جدولًا زمنيًا، ويصلون في أوقات مختلفة، لديهم مسارات موصوفة على الأرض، كما هو الحال في المطارات ".
وأضاف: "يتبع اللاعب تلك الإشارات، بمجرد أن يغادر سيارته، ويذهب إلى غرف تبديل الملابس المحمولة، ثم يخرج ويتدرب، ثم عندما ينتهي يتبع مسارًا مختلفًا، للوصول إلى سيارته في النهاية"؛ متابعًا: " إنهم لا يتصادفون أبدًا اللاعبين القادمين أو اللاعبين الموجودين بالفعل، وليست هناك أي حاجة لدخول المبنى ".