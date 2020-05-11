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تحديد مواعيد تقديم طلب صرف تعويض شهر يونيو للعاملين السعوديين في المنشآت

Time منذ 47 دقيقة
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تحديد مواعيد تقديم طلب صرف تعويض شهر يونيو للعاملين السعوديين في المنشآت

الرياض (صدى):
كشفت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية مواعيد تقديم المنشأة والمشترك طلب صرف تعويض شهر يونيو للعاملين السعوديين في منشآت القطاع الخاص المتأثرة من تداعيات فيروس كورونا الجديد.

ودعت، على حسابها الرسمي بموقع تويتر، المنشأة إلى تقديم طلب الدعم قبل نهاية يوم 14 مايو، على أن يتقدم المشترك بطلب صرف التعويض قبل نهاية يوم 18 مايو، ويتم الصرف بداية شهر يونيو.

وأضافت أنه في حال عدم تقدم المشترك خلال المهلة، والتقدم بعد 18 مايو وقبل 31 مايو، يتم صرف تعويض شهريونيو مع تعويض شهر يوليو في الأول من يوليو.

ونوهت بأنه في حال تأخر المشترك أو المنشأة في التقديم على التعويض والدعم عن المواعيد المحددة أعلاه يكون بداية الاستحقاق والصرف في الأول من يوليو.

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🍵عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء☕
الصلاح من الله
🍵عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء☕
الله المستعان
🍵عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء☕
الله المستعان
القرني[email protected]@,,,,قاآآآآهرهم😎🤞
أوكيه👍
القرني[email protected]@,,,,قاآآآآهرهم😎🤞
مساكين الأولين مالحقو على النشاء وصابون تايد🤗

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