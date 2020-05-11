بالفيديو.. انتصار الشراح تفجر التساؤلات بعد ارتدائها باروكة فوق الحجاب

خالد الظفيري (صدى):
تفاعل رواد التواصل الإجتماعي مع صور وفيدوهات للممثلة الكويتية "انتصار الشراح" بعد ارتدائها الباروكة فوق الحجاب، مما رجح أنها تقلد الفنانة المصرية صابرين.
وأثارت "الشراح" التساؤلات حول سبب ارتدائها الباروكة على الحجاب بعد ظهروها في المسلسل الكوميدي سينمائيات 2020، وغردت احدى المتابعات بأن الفنانة من عجائب عام الدراما في 2020، مردفة أن الممثلين استخفوا هالسنه ، أقولكم 2020 سنة العجايب حتى انتصار الشراح حطت باروكه فوق الحجاب”.
وكان مخرج المسلسل قد صرح بأن العمل يتحدث عن قضايا وطنية وإنسانية واجتماعية، ويتطرق إلى العديد من الموضوعات مثل خطر الـ “سوشيال ميديا” والأجهزة الذكية الحديثة على الأطفال.