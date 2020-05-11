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بالفيديو.. انتصار الشراح تفجر التساؤلات بعد ارتدائها باروكة فوق الحجاب

Time منذ 13 ساعة
Views 1684
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بالفيديو.. انتصار الشراح تفجر التساؤلات بعد ارتدائها باروكة فوق الحجاب

خالد الظفيري (صدى):
تفاعل رواد التواصل الإجتماعي مع صور وفيدوهات للممثلة الكويتية "انتصار الشراح" بعد ارتدائها الباروكة فوق الحجاب، مما رجح أنها تقلد الفنانة المصرية صابرين.

وأثارت "الشراح" التساؤلات حول سبب ارتدائها الباروكة على الحجاب بعد ظهروها في المسلسل الكوميدي سينمائيات 2020، وغردت احدى المتابعات بأن الفنانة من عجائب عام الدراما في 2020، مردفة أن الممثلين استخفوا هالسنه ، أقولكم 2020 سنة العجايب حتى انتصار الشراح حطت باروكه فوق الحجاب”.

وكان مخرج المسلسل قد صرح بأن العمل يتحدث عن قضايا وطنية وإنسانية واجتماعية، ويتطرق إلى العديد من الموضوعات مثل خطر الـ “سوشيال ميديا” والأجهزة الذكية الحديثة على الأطفال.

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أحدث التعليقات

Z
يمكن متوتر شويات..
🍵عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء☕
طيب
خلف منصور
طبعا ليست اخلاق اهل الكويت هذي فئة شاذة فالمجتمع الخليجي ويجب معالجتها بالنظام والقانون،، وحكومه الكويت ابخص
🍵عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء☕
يعني عليا معدده وانت الثاني الله ينصر الحجر الأسفل من. الحجر الأعلى هذي دعوات زوجها عليك ليتهم قطعوا لسانك علشان ما تتكلم بذي الفشايل
زعيم اااسيا
بحكم اني ابن المدينه الحمد لله ان الله فضح اي شخص يحاول يشوهه سمعتنا من اراد باهل المدينه بسوء اذابه الله كما يذاب الملح فالماء

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