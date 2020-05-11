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شركة النقل التعليمي تبدأ تطبيق أجور التسجيل في خدمة "النقل المدرسي"

Time منذ 37 دقيقة
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شركة النقل التعليمي تبدأ تطبيق أجور التسجيل في خدمة "النقل المدرسي"

الرياض (صدى):
أعلنت شركة تطوير لخدمات النقل التعليمي – شركة مملوكة بالكامل لصندوق الاستثمارات العامة - عن البدء بتطبيق أجور التسجيل في خدمة النقل المدرسي للعام الدراسي القادم 1442هـ بقيمة 200 ريال للعام الدراسي الكامل، مع إعفاء أسر الضمان الاجتماعي من دفع أجور التسجيل.

وأوضحت الشركة أنها ستعلن قريباً آلية تسديد أجور التسجيل في النقل المدرسي، والخطوات والإجراءات المطلوبة للراغبين في الاستفادة من الخدمة خلال العام الدراسي القادم 1442 هـ، موضحة أن طلب الخدمة عبر نظام "نور" وتسديد أجور التسجيل واستكمال كافة الإجراءات البيانات المطلوبة تعد مطلباً أساسياً للاستفادة من الخدمة، إضافة إلى خضوع هذه الطلبات للدراسة وفق معايير محددة للاستحقاق والأولوية لضمان توفير الخدمة للطلبة الأكثر استحقاقاً.

وأشارت الشركة إلى أن هذه الخطوات ستسهم بشكل كبير في رفع كفاءة التشغيل، وضمان الاستفادة القصوى من المقاعد وعدم حجزها من قبل فئات لا تستفيد منها بشكل كامل وإتاحتها للفئات الأكثر حاجة، إضافة إلى تزايد الطلب على الخدمة ومحدودية المقاعد المخصصة في كل منطقة.

وأكدت الشركة أن مبلغ 200 ريال تمثّل أجور تسجيل، وليست القيمة الفعلية للخدمة التي تتكفل بها الدولة كاملة لتقديم خدمة النقل المدرسي لأكثر من 1,2 مليون طالب وطالبة يدرسون فيما يزيد عن 18 ألف مدرسة، حيث وفرت لهم الدولة أسطولاً ضخمًا يتجاوز 25 ألف حافلة ومركبة تقدم الخدمة في جميع مناطق المملكة، كما سخرت لهذه الخدمة قوى بشرية كبيرة تتجاوز 28 ألفاً من السائقين والمشرفين والفنيين والمراقبين الميدانيين.

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🍵عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء☕
الصلاح من الله
🍵عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء☕
الله المستعان
🍵عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء☕
الله المستعان
القرني[email protected]@,,,,قاآآآآهرهم😎🤞
أوكيه👍
القرني[email protected]@,,,,قاآآآآهرهم😎🤞
مساكين الأولين مالحقو على النشاء وصابون تايد🤗

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