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«الجدعان»: ملتزمون بمواصلة الإصلاحات وضمان القوة المالية

Time منذ ساعة
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«الجدعان»: ملتزمون بمواصلة الإصلاحات وضمان القوة المالية

الرياض (صدى):
أكد وزير المالية، محمد الجدعان، اليوم الاثنين، أن المملكة أخذت بعين الاعتبار كثيراً من الخيارات وتأثيرها اقتصادياً ومالياً واجتماعياً، حيث أن الإجراءات التي أعلنها هي الأقل إلحاقا للضرر بالاقتصاد والقوة المالية.

وصرح وزير المالية: " على الرغم من كل ما يحدث حول العالم، نحن ملتزمون بمواصلة الإصلاحات، ونحن ملتزمون بضمان القوة المالية والحفاظ على احتياطياتنا المالية حتى نخرج من أزمة فيروس كورونا، ونحن نملك أدوات دعم الاقتصاد " .

وأوضح "الجدعان"؛ إن الأولويات هي الرعاية الصحية وسبل المعيشة والحفاظ على القوة المالية حتى يستمر دعم الاقتصاد عند خروجه من حالة الإغلاق؛ مضيفًا:" : "نحن لا نخفض الإنفاق؛ بل نعيد تخصيص الإنفاق ".

وأشار إلى أن ذلك: " بسبب الزيادات في الإنفاق التي خصّصناها لدعم الاقتصاد والقطاع الخاص ووظائف الموظفين السعوديين في القطاع الخاص، وأيضاً بسبب الموارد الكبيرة التي وضعناها في قطاع الرعاية الصحية " .

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🍵عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء☕
الصلاح من الله
🍵عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء☕
الله المستعان
🍵عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء☕
الله المستعان
القرني[email protected]@,,,,قاآآآآهرهم😎🤞
أوكيه👍
القرني[email protected]@,,,,قاآآآآهرهم😎🤞
مساكين الأولين مالحقو على النشاء وصابون تايد🤗

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