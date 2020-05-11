وفاة الممثل الأمريكي جيري ستيلر وابنه ينعيه : «أحبك أبي»

واشنطن (صدى):
أعلن نجل الممثل الأمريكي جيري ستيلر، عن وفاة والده عن عمر يناهز 92 عام.
وعبر نجل الفنان عن حزنه لوفاة والده عبر وشائل التواصل الإجتماعي، وكتب يقول " إن والدي، جيري ستيلر، توفي لأسباب طبيعية، لقد كان أبا وجدا عظيما، وزوجا مخلصا لمدة 62 عاما تقريبا.. سأشتاق كثيرا.. أحبك أبي".
ويذكر أن جيري شارك في مسلسل ساينفلد الكوميدي، وكذلك المسلسل الكوميدي The King Of Queens، كما ظهر -أيضا- إلى جانب ابنه في سلسلة أفلام زولاندر، زولاندر 2 وكذلك فيلم الدراما الكوميدي Heavyweights وأفلام Hot Pursuit و The Heartbreak Kid، وفقا لصحيفة "ميرور" البريطانية.