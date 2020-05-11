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وفاة الممثل الأمريكي جيري ستيلر وابنه ينعيه : «أحبك أبي»

Time منذ 12 ساعة
Views 1865
وفاة الممثل الأمريكي جيري ستيلر وابنه ينعيه : «أحبك أبي»

واشنطن (صدى):
أعلن نجل الممثل الأمريكي جيري ستيلر، عن وفاة والده عن عمر يناهز 92 عام.

وعبر نجل الفنان عن حزنه لوفاة والده عبر وشائل التواصل الإجتماعي، وكتب يقول " إن والدي، جيري ستيلر، توفي لأسباب طبيعية، لقد كان أبا وجدا عظيما، وزوجا مخلصا لمدة 62 عاما تقريبا.. سأشتاق كثيرا.. أحبك أبي".

ويذكر أن جيري شارك في مسلسل ساينفلد الكوميدي، وكذلك المسلسل الكوميدي The King Of Queens، كما ظهر -أيضا- إلى جانب ابنه في سلسلة أفلام زولاندر، زولاندر 2 وكذلك فيلم الدراما الكوميدي Heavyweights وأفلام Hot Pursuit و The Heartbreak Kid، وفقا لصحيفة "ميرور" البريطانية.

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أحدث التعليقات

Z
يمكن متوتر شويات..
🍵عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء☕
طيب
خلف منصور
طبعا ليست اخلاق اهل الكويت هذي فئة شاذة فالمجتمع الخليجي ويجب معالجتها بالنظام والقانون،، وحكومه الكويت ابخص
🍵عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء☕
يعني عليا معدده وانت الثاني الله ينصر الحجر الأسفل من. الحجر الأعلى هذي دعوات زوجها عليك ليتهم قطعوا لسانك علشان ما تتكلم بذي الفشايل
زعيم اااسيا
بحكم اني ابن المدينه الحمد لله ان الله فضح اي شخص يحاول يشوهه سمعتنا من اراد باهل المدينه بسوء اذابه الله كما يذاب الملح فالماء

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