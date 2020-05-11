السيف القابضة تطرح وظائف جديدة بالرياض

فاطمة المالكي (صدى):
طرحت شركة السيف مهندسون مقاولون القابضة، وظائف إدارية وهندسية وفنية شاغرة للسعوديين وغير السعوديين، من حمَلة شهادة الدبلوم ودرجة البكالوريوس.
وأوضحت الشركة أن الوظائف المطلوبة في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الشركات التابعة لها ومشاريعها القائمة في مدينة الرياض.
وأبرزت الشركة، أن الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية " مدير خدمات التدبير المنزلي- مدير خدمات صيانة المناظر الطبيعية- مشرف مشروع/ تيار منخفض- مراقب أعمال الصيانة".
وأوضحت الشركة، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 10 مايو 2020م.
وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنـــــا)