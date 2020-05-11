نسخة
الأعداد السابقة للصحيفة

السيف القابضة تطرح وظائف جديدة بالرياض

Time منذ ساعة
Views 1634
السيف القابضة تطرح وظائف جديدة بالرياض

فاطمة المالكي (صدى):
طرحت شركة السيف مهندسون مقاولون القابضة، وظائف إدارية وهندسية وفنية شاغرة للسعوديين وغير السعوديين، من حمَلة شهادة الدبلوم ودرجة البكالوريوس.

وأوضحت الشركة أن الوظائف المطلوبة في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الشركات التابعة لها ومشاريعها القائمة في مدينة الرياض.

وأبرزت الشركة، أن الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية " مدير خدمات التدبير المنزلي- مدير خدمات صيانة المناظر الطبيعية- مشرف مشروع/ تيار منخفض- مراقب أعمال الصيانة".

وأوضحت الشركة، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 10 مايو 2020م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنـــــا)

Time واتساب

أحدث التعليقات

🍵عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء☕
الصلاح من الله
🍵عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء☕
الله المستعان
🍵عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء☕
الله المستعان
القرني[email protected]@,,,,قاآآآآهرهم😎🤞
أوكيه👍
القرني[email protected]@,,,,قاآآآآهرهم😎🤞
مساكين الأولين مالحقو على النشاء وصابون تايد🤗

أخر الأخبار

وضع القدم فوق طبلون السيارة يعرض حياتك للخطر
وضع القدم فوق طبلون السيارة يعرض حياتك للخطر
Time منذ 7 دقائق Views 1093
4 تمرينات رياضية بالمنزل تخلصك من آلام الظهر
4 تمرينات رياضية بالمنزل تخلصك من آلام الظهر
Time منذ 13 دقيقة Views 1141
«السوق المالية»‏ تعلن موعد بدء إجازة عيد الفطر
«السوق المالية»‏ تعلن موعد بدء إجازة عيد الفطر
Time منذ 18 دقيقة Views 1478
«الحصيني»‏ : أمطار متفاوتة ورياح نشطة على عدة مناطق
«الحصيني»‏ : أمطار متفاوتة ورياح نشطة على عدة مناطق
Time منذ 22 دقيقة Views 1390
شاهد.. لحظة احتراق سفينة إيرانية قصفها الجيش الإيراني بالخطأ
شاهد.. لحظة احتراق سفينة إيرانية قصفها الجيش الإيراني بالخطأ
Time منذ 23 دقيقة Views 1408
"فلكية جدة": القمر الأحدب يظهر بالقرب من المشترى وزحل قبل ‏شروق شمس الغد
"فلكية جدة": القمر الأحدب يظهر بالقرب من المشترى وزحل قبل ‏شروق شمس الغد
Time منذ 30 دقيقة Views 1256
شركة النقل التعليمي تبدأ تطبيق أجور التسجيل في خدمة "النقل المدرسي"
شركة النقل التعليمي تبدأ تطبيق أجور التسجيل في خدمة "النقل المدرسي"
Time منذ 36 دقيقة Views 1518
شركة «معادن» تطرح وظائف هندسية وإدارية جديدة
شركة «معادن» تطرح وظائف هندسية وإدارية جديدة
Time منذ 37 دقيقة Views 1460
بالصور.. فتاة تعود إلى أهلها بأعجوبة بعدما خطفتها داعش وهي طفلة
بالصور.. فتاة تعود إلى أهلها بأعجوبة بعدما خطفتها داعش وهي طفلة
Time منذ 39 دقيقة Views 591
كلاب تعثر على مقبرة سرية بها 25 جثة
كلاب تعثر على مقبرة سرية بها 25 جثة
Time منذ 41 دقيقة Views 401