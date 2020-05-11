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وزير المالية: حساب المواطن مستمر

Time منذ ساعة
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وزير المالية: حساب المواطن مستمر

الرياض (صدى):
أكد وزير المالية محمد الجدعان، اليوم الاثنين، أن برنامج حساب المواطن مستمر، بينما بدل غلاء المعيشة فكان أمراً مؤقتاً وفقاً للمعلن منذ البداية وتأثيره محدود للغاية، لافتًا إلى أن الدعم والإصلاحات الأخرى مستمرة.

وأوضح محمد الجدعان، أنه لن تكون هناك زيادة حيث إنه وفقاً للوضع المالي الحالي ستكون 220 مليار ريال كافية لسد الفجوة.

وأشار " الجدعان " إلى إن الإجراءات البالغة 26.6 مليار دولار التي أعلنها في وقت مبكر من اليوم، تهدف إلى المساعدة على وضع المالية العامة ليمكنها دعم الاقتصاد عند الخروج من الإغلاق.

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🍵عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء☕
الصلاح من الله
🍵عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء☕
الله المستعان
🍵عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء☕
الله المستعان
القرني[email protected]@,,,,قاآآآآهرهم😎🤞
أوكيه👍
القرني[email protected]@,,,,قاآآآآهرهم😎🤞
مساكين الأولين مالحقو على النشاء وصابون تايد🤗

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