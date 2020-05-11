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إيران تقر بمقتل 19 بحارًا في حادث البارجة

Time منذ ساعتين
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إيران تقر بمقتل 19 بحارًا في حادث البارجة

طهران (صدى):
كشفت البحرية الإيرانية، اليوم الاثنين، عن مقتل 19 بحارا وإصابة 15 آخرين، عندما أصاب صاروخ إيراني سفينة دعم في خليج عُمان أمس، وذلك أثناء تدريب للبحرية في الخليج.

وأوضحت وسائل إعلام إيرانية، وقوع قتلى وجرحى عندما استهدفت بارجة حربية تابعة للقوات العسكرية الإيرانية، بصاروخ بحر بحر، بارجة أخرى للدعم اللوجتسي، عن طريق الخطأ، في مدينة شابهار التابعة لمحافظة سيستان وبلوشستان جنوب شرق إيران.

وأشارت وسائل إعلام إيرانية، إلى مقتل أو فقدان 40 عنصرا من القوات المسلحة الإيرانية إثر إصابة بارجة كنارك الحربية بصاروخ كروز أطلقته مدمرة جماران بالخطأ خلال مناورات في مياه بحر عمان.

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🍵عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء☕
الصلاح من الله
🍵عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء☕
الله المستعان
🍵عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء☕
الله المستعان
القرني[email protected]@,,,,قاآآآآهرهم😎🤞
أوكيه👍
القرني[email protected]@,,,,قاآآآآهرهم😎🤞
مساكين الأولين مالحقو على النشاء وصابون تايد🤗

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