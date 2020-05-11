شركة النهدي توفر وظائف شاغرة للجنسين

فاطمة المالكي (صدى):
كشفت شركة النهدي الطبيّة، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية وصحية شاغرة للسعوديين والسعوديات، من حمَلة شهادة الدبلوم ودرجة البكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الشركة ومتاجرها في محافظة جدة.
وأوضحت الشركة، أن المسميات الوظيفية الشاغرة هي: أخصائي أول المحتوى والترويج، مسؤول دعم القنوات الرقمية، صيدلي، قائد فريق المستودع، مشرف إدارة الأسطول.
وأشارت إلى أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الأحد الموافق 10 مايو 2020م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 31 يوليو 2020م؛ بينما للتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، فضلًا الدخول على الرابط التالي من هنـــــــــــــا .