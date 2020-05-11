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شركة النهدي توفر وظائف شاغرة للجنسين

Time منذ 9 دقائق
Views 1255
شركة النهدي توفر وظائف شاغرة للجنسين

فاطمة المالكي (صدى):
كشفت شركة النهدي الطبيّة، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية وصحية شاغرة للسعوديين والسعوديات، من حمَلة شهادة الدبلوم ودرجة البكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الشركة ومتاجرها في محافظة جدة.

وأوضحت الشركة، أن المسميات الوظيفية الشاغرة هي: أخصائي أول المحتوى والترويج، مسؤول دعم القنوات الرقمية، صيدلي، قائد فريق المستودع، مشرف إدارة الأسطول.

وأشارت إلى أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الأحد الموافق 10 مايو 2020م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 31 يوليو 2020م؛ بينما للتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، فضلًا الدخول على الرابط التالي من هنـــــــــــــا .

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أحدث التعليقات

ابو عمار
حسبي الله عليه الحقير
juhaninb
شكرا ياحلومة انا اقول انشري عساهم يتعلمو منك فعل الخير لو مانشرتي كيف يعرفو انك مدرسة
ابو عمار
0.67 بنزين 91 0.82 بنزين 95 ممتاز جدا
كلام مليان
سليم شيبوب هل كنت في كامل قواك العقليه يوم تحرشت بهذه !!!!!!!!!!!!!
السيف
آمين يارب العالمين يا رب 😤

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