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"فلكية جدة": القمر الأحدب يظهر بالقرب من المشترى وزحل قبل ‏شروق شمس الغد

Time منذ 30 دقيقة
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"فلكية جدة": القمر الأحدب يظهر بالقرب من المشترى وزحل قبل ‏شروق شمس الغد

جدة (صدى):
كشف رئيس الجمعية الفلكية بجدة، المهندس ماجد أبو زاهرة، عن أنه ‏يمكن قبل شروق شمس الغد (الثلاثاء) بساعات، رصد وقوع القمر ‏الأحدب المتناقص ظاهريًا بالقرب من كوكبي المشتري وزحل، ‏في ظاهرة يمكن مشاهدتها بسهولة بالعين المجردة.‏

وأوضح أن المشتري سيظهر كنقطة بيضاء ساطعة للراصد بالعين المجردة، وعند رصده من خلال المنظار أو عبر تلسكوب صغير سيُشاهد قرص الكوكب وحوله أقماره الأربعة الكبيرة، حيث تظهر كنقاط ضوئية صغيرة قرب المشتري.

وأبان أنه بمراقبة موقع القمر في نفس الوقت كل يوم، سيُلاحظ أن حركته تكون نحو الشرق بالنسبة للنجوم والكواكب في دائرة ‏البروج، ففي كل ساعة يقطع القمر حوالي نصف درجة نحو ‏الشرق، وفي كل يوم يقطع القمر 13 درجة أمام المجموعات ‏النجمية في دائرة البروج‎.‎

وأشار إلى أنه في فجر اليوم التالي (الأربعاء) سيُلاحظ أن القمر قد ‏ابتعد عن المشتري مندفعًا جهة الشرق نحو زحل، وهي حركته ‏الطبيعية في مداره حول الأرض‎.‎

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🍵عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء☕
الصلاح من الله
🍵عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء☕
الله المستعان
🍵عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء☕
الله المستعان
القرني[email protected]@,,,,قاآآآآهرهم😎🤞
أوكيه👍
القرني[email protected]@,,,,قاآآآآهرهم😎🤞
مساكين الأولين مالحقو على النشاء وصابون تايد🤗

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