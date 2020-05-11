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خدمة «ماسنجر رومز» ستعمل عبر «واتساب»

Time منذ 13 دقيقة
Views 1262
خدمة «ماسنجر رومز» ستعمل عبر «واتساب»

وكالات (صدى):
كشفت تقارير بأن خدمة "ماسنجر رومز" والتي يمكن من خلالها أن يتشارك نحو 50 شخص في مكالمات فيديو، وستعمل هذة الخدمة على نسخة "واتساب ويب" المخصصة للحواسب الشخصية والمحمولة.

وتابعت التقارير بأنه سيمكن من خلال "غرف ماسنجر" أن تنضمّ حسابات من على فيسبوك وإنستغرام وواتساب في غرفة دردشة واحدة واتصال مرئي واحد؛ في تجربة أولية لاندماج التطبيقات الثلاثة التابعة لـ"فيسبوك".

وقالت التقارير بانه من المتوقع أن يتم طرح التقنية تِباعًا إلى كل دول العالم؛ حيث تم طرحها حاليًا في عدد محدود من الدول، وستعمل الخدمة من خلال ظهور أيقونة Messenger Rooms، لتنقله مباشرة إلى نافذة جديدة بعيدًا عن محادثات واتساب العادية.

Time واتساب

أحدث التعليقات

ابو عمار
حسبي الله عليه الحقير
juhaninb
شكرا ياحلومة انا اقول انشري عساهم يتعلمو منك فعل الخير لو مانشرتي كيف يعرفو انك مدرسة
ابو عمار
0.67 بنزين 91 0.82 بنزين 95 ممتاز جدا
كلام مليان
سليم شيبوب هل كنت في كامل قواك العقليه يوم تحرشت بهذه !!!!!!!!!!!!!
السيف
آمين يارب العالمين يا رب 😤

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