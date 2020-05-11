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شاهد.. وليد عبد الله: أتمنى أن أرى أولادي يلعبون الكرة

Time منذ 22 دقيقة
Views 1305
شاهد.. وليد عبد الله: أتمنى أن أرى أولادي يلعبون الكرة

نواف السالم (صدى):
أكد وليد عبدالله، حارس مرمى نادي النصر، على فخره وسعادته الكبيرة، باللعب في صفوف العالمي؛ لافتًا إلى أنه يتمنى أن يرى أولاده يلعبون كرة القدم ولكنه ينصحهم أولًا بالتركيز على دراستهم.

وأوضح وليد عبدالله في تصريحات لفضائية "روتانا خليجية" : " ابني كان يريد أن يصبح حارس مرمى، ولكنه بعد أن شاهد حمد الله، أصبح الآن يرغب في أن يكون مهاجمًا مثله في النصر "؛ مشيرًا إلى أنه وجد الحب والاحترام، منذ يومه الأول في النصر، سواء من اللاعبين أو الإداريين.

وقال حارس النصر، أن الأمير فيصل بن تركي، هو من كان لديه رغبة كبيرة في التعاقد معه، مقدمًا الشكر له بإتاحة هذه الفرصة العظيمة له، لافتًا إلى أنه تربطه علاقة قوية بالاسترالي براد جونز، حارس مرمى النصر، قائلًا: "تعلمت منه الكثير، فهو نجم كبير لعب في ليفربول الإنجليزي".

وتابع: "أما بيتروس، فأنا أعلمه اللغة العربية، وأحاول أن أتعلم منه كيفية الحديث بالبرتغالية"؛ مشيدًا بشكل خاص بالنجم المغربي الكبير عبدالرزاق حمد الله، مهاجم النصر، فيما كان النصر، قد تعاقد مع وليد عبدالله في صيف عام 2017، مع وليد عبدالله، قادمًا من صفوف الشباب، قبل أن يجدد اللاعب، عقده مع قلعة العالمي، لمدة 3 أعوام قادمة، وذلك في الأيام القليلة الماضية.

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أحدث التعليقات

ابو عمار
حسبي الله عليه الحقير
juhaninb
شكرا ياحلومة انا اقول انشري عساهم يتعلمو منك فعل الخير لو مانشرتي كيف يعرفو انك مدرسة
ابو عمار
0.67 بنزين 91 0.82 بنزين 95 ممتاز جدا
كلام مليان
سليم شيبوب هل كنت في كامل قواك العقليه يوم تحرشت بهذه !!!!!!!!!!!!!
السيف
آمين يارب العالمين يا رب 😤

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