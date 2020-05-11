نسخة
الأعداد السابقة للصحيفة

بالفيديو.. أحمد زاهر يتلقى تهديدات بالقتل بسبب «البرنس»

Time منذ 16 ساعة
Views 2356
Comment 3
بالفيديو.. أحمد زاهر يتلقى تهديدات بالقتل بسبب «البرنس»

القاهرة (صدى):
أكد الفنان المصري أحمد زاهر، أمس الأحد، أنه تلقى تهديدات بالقتل من بعض الجماهير بسبب شخصية فتحي التي قدمها في مسلسل "البرنس" مع الفنان محمد رمضان والمخرج محمد سامي.

وأوضح أحمد زاهر خلال مداخلة عبر تطبيق "زووم" مع الإعلامية لميس الحديدي في برنامج "القاهرة الآن" المذاع على فضائية "العربية الحدث": " رد فعل الجمهور أبهرني وخاصة السوشيل ميديا وهذا فضل ونعمة من ربنا وكنت متوقع النجاح ليس بهذا الشكل ".

وقال " زاهر " أن الجماهير على السوشيل ميديا غاضبة من طبيعة دوره، وأن الغضب وصل إلى حد تلقيه تهديدات، وأن منهم من تمنى قتله وسحله، مشدداً على أن هذا من باب المزاح بسبب غضبهم من الشخصية.

وأكد الفنان المصري، أنه لم يقلق من الدور رغم أنه أصابه الخوف في البداية، لكنه اقتنع أنه يقدم رسالة مهمة للناس وأن الجمهور عليه أن يتعظ من شخصية فتحي، معتبراً أن الدور رسالة مهمة؛ مضيفًا: " صحيح أصابني كره من قبل الجماهير، لكن الكراهية جت لشخصية فتحي وليس لأحمد زاهر ".

Time واتساب

أحدث التعليقات

Z
يمكن متوتر شويات..
🍵عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء☕
طيب
خلف منصور
طبعا ليست اخلاق اهل الكويت هذي فئة شاذة فالمجتمع الخليجي ويجب معالجتها بالنظام والقانون،، وحكومه الكويت ابخص
🍵عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء☕
يعني عليا معدده وانت الثاني الله ينصر الحجر الأسفل من. الحجر الأعلى هذي دعوات زوجها عليك ليتهم قطعوا لسانك علشان ما تتكلم بذي الفشايل
زعيم اااسيا
بحكم اني ابن المدينه الحمد لله ان الله فضح اي شخص يحاول يشوهه سمعتنا من اراد باهل المدينه بسوء اذابه الله كما يذاب الملح فالماء

أخر الأخبار

إيطاليا تعلن أول لقاح ضد الفيروس القاتل
إيطاليا تعلن أول لقاح ضد الفيروس القاتل
Time منذ 12 دقيقة Views 1503
ضبط 35 متسولاً من جنسيات متعددة في أحياء متفرقة بالرياض
ضبط 35 متسولاً من جنسيات متعددة في أحياء متفرقة بالرياض
Time منذ 18 دقيقة Views 1233
أب يقتل خطيب ابنته ويشعل النار بجثته
أب يقتل خطيب ابنته ويشعل النار بجثته
Time منذ 25 دقيقة Views 452
التفاصيل الكاملة لعرض فنربخشة بشأن التعاقد مع لوشيسكو
التفاصيل الكاملة لعرض فنربخشة بشأن التعاقد مع لوشيسكو
Time منذ ساعة Views 1747
بالفيديو.. الملك عبدالعزيز يشرف على تحميل ناقلة النفط "سكوفيلد" (فيديو) 
بالفيديو.. الملك عبدالعزيز يشرف على تحميل ناقلة النفط "سكوفيلد" (فيديو) 
Time منذ ساعة Views 1502
الهام الفضالة خايفه من الكورونا
الهام الفضالة خايفه من الكورونا
Time منذ ساعة Views 706
الصينيين ماعندهم مزح
الصينيين ماعندهم مزح
Time منذ ساعة Views 1001
شاهد.. بناء كوبري بتصميم كارثي في مصر يثير السخرية
شاهد.. بناء كوبري بتصميم كارثي في مصر يثير السخرية
Time منذ ساعة Views 4049
خلع الاسنان غير عندهم
خلع الاسنان غير عندهم
Time منذ ساعة Views 802
عمال يخالفون حظر التجول
عمال يخالفون حظر التجول
Time منذ ساعة Views 695