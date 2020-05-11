بالفيديو.. أحمد زاهر يتلقى تهديدات بالقتل بسبب «البرنس»

القاهرة (صدى):
أكد الفنان المصري أحمد زاهر، أمس الأحد، أنه تلقى تهديدات بالقتل من بعض الجماهير بسبب شخصية فتحي التي قدمها في مسلسل "البرنس" مع الفنان محمد رمضان والمخرج محمد سامي.
وأوضح أحمد زاهر خلال مداخلة عبر تطبيق "زووم" مع الإعلامية لميس الحديدي في برنامج "القاهرة الآن" المذاع على فضائية "العربية الحدث": " رد فعل الجمهور أبهرني وخاصة السوشيل ميديا وهذا فضل ونعمة من ربنا وكنت متوقع النجاح ليس بهذا الشكل ".
وقال " زاهر " أن الجماهير على السوشيل ميديا غاضبة من طبيعة دوره، وأن الغضب وصل إلى حد تلقيه تهديدات، وأن منهم من تمنى قتله وسحله، مشدداً على أن هذا من باب المزاح بسبب غضبهم من الشخصية.
وأكد الفنان المصري، أنه لم يقلق من الدور رغم أنه أصابه الخوف في البداية، لكنه اقتنع أنه يقدم رسالة مهمة للناس وأن الجمهور عليه أن يتعظ من شخصية فتحي، معتبراً أن الدور رسالة مهمة؛ مضيفًا: " صحيح أصابني كره من قبل الجماهير، لكن الكراهية جت لشخصية فتحي وليس لأحمد زاهر ".