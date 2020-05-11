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سعر الذهب يستقر عند 1688.65 دولارًا أمريكيًا
منذ 38 دقيقة
1367
لندن (صدى):
استقر سعر أوقية الذهب في التعاملات الفورية اليوم، عند 1688.65 دولارًا أمريكيًا.
كما استقر سعر أوقية الذهب للعقود الأمريكية الآجلة عند 1704.05 دولارًا أمريكيًا.
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أحدث التعليقات
ابو عمار
حسبي الله عليه الحقير
juhaninb
شكرا ياحلومة انا اقول انشري عساهم يتعلمو منك فعل الخير لو مانشرتي كيف يعرفو انك مدرسة
ابو عمار
0.67 بنزين 91 0.82 بنزين 95 ممتاز جدا
كلام مليان
سليم شيبوب هل كنت في كامل قواك العقليه يوم تحرشت بهذه !!!!!!!!!!!!!
السيف
آمين يارب العالمين يا رب 😤
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