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تنشيط الاقتصاد يرتكز على 3 إصلاحات هامة

Time منذ ساعة
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تنشيط الاقتصاد يرتكز على 3 إصلاحات هامة

وكالات (صدى):
هناك ثلاثة إصلاحات تعد ضرورية، في حال رغبة الحكومات وصناع السياسات في تنشيط الاقتصاد في ظل الأزمة الحالية، والتي يعتبر أولا، أنه على الحكومات إدماج حزم الإنقاذ المختلفة التي تصل قيمتها إلى عدة تريليونات من الدولارات ضمن خطة إنعاش صديقة للبيئة، تتبع مبادئ جوهرية محددة.

ويجب أن تزيد من أسعار الكربون من أجل توجيه الاستثمارات العامة والخاصة نحو الطاقة المتجددة والمحافظة على البيئة، كما يجب على حكومات مجموعة العشرين استخدام سندات مدتها 50 عاما لتأسيس صندوق استثماري لتمويل المشاريع التي تعزز الاستدامة والمرونة الاقتصادية.

ومن الضروري، أن تقوم سلاسل التوريد العالمية باستخدام التنوع الجغرافي وتراكم المخزون الاحتياطي لتصبح أكثر مرونة وصلابة في مواجهة أي كارثة طبيعية أو جائحة، وعلى وجه الخصوص، فإن تصميم سلاسل التوريد يجب أن يتضمن اعتبارات الأمن والصحة والاستدامة، للمساعدة على التحقق من توفير سلع وخدمات مرنة وآمنة، ويمكن التعويل عليها، مثل الطعام المحلي وإنتاج الطاقة النظيفة.

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أحدث التعليقات

ابو عمار
حسبي الله عليه الحقير
juhaninb
شكرا ياحلومة انا اقول انشري عساهم يتعلمو منك فعل الخير لو مانشرتي كيف يعرفو انك مدرسة
ابو عمار
0.67 بنزين 91 0.82 بنزين 95 ممتاز جدا
كلام مليان
سليم شيبوب هل كنت في كامل قواك العقليه يوم تحرشت بهذه !!!!!!!!!!!!!
السيف
آمين يارب العالمين يا رب 😤

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