الهلال يسعى لتجديد عقد لوشيسكو

ماجد محمد (صدى):
ذكرت تقارير صحفية، اليوم الاثنين، أن إدارة نادي الهلال السعودي تتجه للتجديد مع المدير الفني الروماني رازفان لوشيسكو، خلال الفترة المقبلة لاستكمال مشواره في قيادة دفة الفريق.
وأوضحت التقارير، أن مجلس إدارة نادي الهلال، برئاسة فهد بن نافل، تقدم بعرض إلى لوشيسكو، لتجديد عقده لمدة عامين إضافيين، بعدما رفض عرض نادي فنربخشة التركي، مفضلا البقاء في منصبه.
وشددت على أن مسؤولي الهلال معجبون للغاية بعمل لوشيسكو مع الفريق الأول، ونجاحه الكبير بقيادة الفريق الأول، للتتويج ببطولة دوري أبطال آسيا، في موسمه الأول.
وكان الهلال قد تعاقد مع لوشيسكو، البالغ من العمر 51 عاما، في صيف 2019، قادما من صفوف باوك اليوناني، حيث قاد الفريق الأول في 39 مباراة بمختلف المسابقات، حقق خلالها 27 انتصارا و7 تعادلات، مقابل 5 هزائم فقط.