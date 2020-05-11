بالصور.. قصف متبادل بين «الشرعية» والمجلس الانتقالي باليمن

فهمي محمد (صدى):
شهدت محافظة أبين، المحاذية للعاصمة اليمنية المؤقتة عدن من جهة الشرق، مواجهات عنيفة، اليوم الاثنين، بين قوات الحكومة اليمنية الشرعية وأخرى موالية للمجلس الانتقالي الجنوبي
وحاولت وحدات من الجيش اليمني المتمركزة في مدينة شقرة، جنوبي المحافظة، التقدم باتجاه منطقة الشيخ سالم الخاضعة لسيطرة القوات الموالية للمجلس الانتقالي الجنوبي، شرقي عاصمة المحافظة زنجبار، وهو ما تسبب باندلاع مواجهات عنيفة بين الجانبين.
وفي مدينة زنجبار، عاصمة أبين، سُمع دوي انفجارات لقصف متبادل بين الجانبين، في الضواحي الشرقية لمدينة زنجبار؛ فيما وصلت قوات كبيرة تابعة للمجلس الانتقالي الجنوبي، إلى زنجبار، قادمة من محافظتي عدن ولحج، لإسناد القوات الموجودة في أبين.
ومن الجدير بالذكر، أن قوات المجلس الانتقالي الجنوبي، تفرض سيطرتها على مدينتي زنجبار وجعار بأبين، وصولًا إلى العاصمة اليمنية المؤقتة عدن، بينما تسيطر القوات الحكومية على خط الإمداد العسكري القادم من محافظة مأرب شمالا، وصولا إلى مدينة شقرة جنوبي أبين، مرورا بمحافظة شبوة.