شاهد.. وزير الداخلية العراقي: سأقطع يد بائعي المناصب بالوزارة

بغداد (صدى):
تعهد وزير الداخلية العراقي عثمان الغانمي، أمس الأحد، بقطع يد كل من تسول له نفسه بيع المناصب في وزارة الداخلية، مشددًا على ضرورة القضاء على الفساد ومكافحته بكل قوة وحزم.
وأوضح عثمان الغانمي، خلال اجتماعه بقيادات الوزارة إن: " وزارة الداخلية يجب أن تكون أول من يطبق القانون، والفساد يجب أن ينتهي "؛ مضيفًا: " يجب أن يشعر الناس بأن هناك حكومة تهتم بهم، وأيادينا يجب أن تكون بيضاء ".
ومن الجدير بالذكر، أنه ومع كل تشكيلة حكومية عراقية يدور الحديث عن بيع المناصب التنفيذية في العراق، وخاصة المناصب الأمنية.