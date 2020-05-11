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شاهد.. وزير الداخلية العراقي: سأقطع يد بائعي المناصب بالوزارة

Time منذ ساعة
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شاهد.. وزير الداخلية العراقي: سأقطع يد بائعي المناصب بالوزارة

بغداد (صدى):
تعهد وزير الداخلية العراقي عثمان الغانمي، أمس الأحد، بقطع يد كل من تسول له نفسه بيع المناصب في وزارة الداخلية، مشددًا على ضرورة القضاء على الفساد ومكافحته بكل قوة وحزم.

وأوضح عثمان الغانمي، خلال اجتماعه بقيادات الوزارة إن: " وزارة الداخلية يجب أن تكون أول من يطبق القانون، والفساد يجب أن ينتهي "؛ مضيفًا: " يجب أن يشعر الناس بأن هناك حكومة تهتم بهم، وأيادينا يجب أن تكون بيضاء ".

ومن الجدير بالذكر، أنه ومع كل تشكيلة حكومية عراقية يدور الحديث عن بيع المناصب التنفيذية في العراق، وخاصة المناصب الأمنية.

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أحدث التعليقات

ابو عمار
حسبي الله عليه الحقير
juhaninb
شكرا ياحلومة انا اقول انشري عساهم يتعلمو منك فعل الخير لو مانشرتي كيف يعرفو انك مدرسة
ابو عمار
0.67 بنزين 91 0.82 بنزين 95 ممتاز جدا
كلام مليان
سليم شيبوب هل كنت في كامل قواك العقليه يوم تحرشت بهذه !!!!!!!!!!!!!
السيف
آمين يارب العالمين يا رب 😤

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